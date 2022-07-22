NOW早報／詹雅雯下月要辦「生前告別式」！遺囑受益人曝

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詹雅雯把財產分成保險、版權、房產、存款4個部分，據《三立新聞網》報導，其中一個受益人是表妹經紀人，另外還有弟弟妹妹，他們會按照詹雅雯的囑咐，代她把錢捐給弱勢團體，詹雅雯在台大醫院已經簽好放棄急救書、器官捐贈書，全身器官都拿來幫助別人，眼角膜、肝臟、心臟、皮膚、骨頭一概捐贈。
詹雅雯1天吃將近40顆藥維生，她靠抗凝血藥來維持血液流動性，不能便秘、嘔吐，只要用力過度、情緒起伏激烈，就有可能腦中風，加上她長期營養不良，又有呼吸中止症，常常睡覺的時候呼吸不到空氣驚醒，每天好幾次。8月詹雅雯要在高雄巨蛋舉辦「大跨越」演唱會，她視之為生前告別式，要與萬人一起告別恐懼、病痛、疫情。
詹雅雯說隨時離開也沒有遺憾、沒有害怕，「每天都在想要跟自己好好道別，好好安慰自己，有病沒有苦，雖然生病了，都會用第三人稱來看自己，『妳很好、妳很棒』，還會問自己下一分鐘就往生的話，會有遺憾嗎？」她自認人生無悔，只希望爸媽早日看開，放下這個掛心的女兒。
今日天氣／大台北地區有機會飆38度！外出務必防曬多補水
中央氣象局今（22）日指出今天太平洋高壓勢力持續偏強，各地高溫約33至37度，尤其是在大台北地區、宜蘭及花東縱谷都有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，民眾外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。
今年會加碼再發「五倍券」振興經濟？行政院回應了
近期國內疫情穩定趨緩，指揮中心多次宣布防疫措施鬆綁，強調將會分階段穩定開放，朝讓民眾恢復正常生活的方向努力。而外界關心，今年是否會如同過去兩年推出3倍券、5倍券那樣的振興措施？對此，行政院發言人羅秉成表示，會視情形滾動式檢討。
新冠肺炎肆虐全球，我國2020年發放3倍券，去年更加碼改為5倍券，而如今疫情仍然未見結束，行政院近期也陸續推出動滋券、國旅券等措施振興經濟，台北市政府也有熊好券的類似刺激消費政策。
對於外界關心今年會否有5倍券那樣的全國性振興經濟活動，行政院發言人羅秉成今日表示，疫情趨緩，各部會都有持續在做相關紓困與振興作為，讓國內觀光旅遊再起；各部會將再視情形條件、預算，做滾動式檢討。
名人淪換臉A片主角！網紅小玉海削1300多萬 遭判5年6月
網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手，涉嫌以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，製作多位名人、藝人色情影片上網販售，包含立委高嘉瑜、市議員黃捷、雞排妹鄭家純等人都受害，獲利1338萬餘元；新北地院（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。
據了解，朱玉宸和莊姓助手是取材現成的A片片段，然後將片中女優臉孔換成知名女性容貌，受害者高達119人，以知名藝人、網紅、直播主居多，並在推特（Twitter）、Telegram成立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以註冊會員的方式銷售，獲利1338萬餘元。
朱玉宸在庭上對犯行認罪，並兩度對被害人道歉，稱他有做反省，多名被害人對朱玉宸提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等；新北地院（21）日宣判，依個資法119罪處朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。
羽球／大賽間隔距離被拉近 「麟洋配」坦言賽程很緊湊
超級300系列台北羽球公開賽(21)日繼續開打，我國「黃金男雙」李洋/王齊麟在男雙16強戰，面對印度組合I.Bhatnagar/S.Krishnaprasad，他們驚險的以21:19、21:23、21:9贏球，在台灣球迷面前闖進到8強。昨天面對另一組台灣雙打組合李芳任/李芳至，「麟洋配」一度被逼出2個賽末點，最終才在激戰3局後逆轉贏球。今天這一場比賽他們同樣打得不輕鬆，首局一度被逼到19:19，好在及時回穩連拿2分，以21:19先下一城。
次局雙方又是激戰到10:10，但印度組合在13:12之後Bhatnagar突然受傷，醫護人員進場了解情況後，他們選擇繼續比賽。接著兩組人馬纏鬥到21:21仍難分難解，麟洋一次回球掛網，讓對方拿到局點，之後又殺球出界，被對手扳平局數。
所幸勝局李洋/王齊麟回穩，在比賽中段開始將分數拉開，最終以21:9拿下勝利，也讓現場的球迷鬆了一口氣。賽後李洋受訪時表示，兩人還在解決場上問題，此役僵持時出球上比較單調，希望之後能把內容調整的更好；王齊麟則認為自己控球能力還是不夠理想，造成非受迫性失誤多，也坦言對手受傷後，專注力有些被拿走，這是未來需要克服的部分。
談到第2到第3局的改變，李洋表示，「今天前面有點太急著出力，應該要鎖定他第二顆偏高的球來攻擊，因為畢竟對手不會好好的挑給我們攻，因此就是鎖定第2個，第3局換邊後，我們這部分有做得比較好，他們感受到壓力就想推的更深，失誤也因此變多。」
在奧運奪冠後，外界對於李洋和王齊麟的期待增加，但今年他們的表現不算理想，兩次打進八強、4次止步16強。兩人坦言目前還在想辦法解決問題，也不敢想比賽外的其他東西。
今年的亞運延期舉辦，對於麟洋配來說這樣的賽程確實有點緊繃，「以前打完奧運可能有一年的緩衝，但現在就是隔年又要準備亞運，讓我們覺得很緊湊。現在亞運變成2023年辦，同時又還要去準備奧運積分，(大賽)間隔被拉近了。」
冷氣「定時+電風扇」電費卻狂噴！網抖兇手：送我也不要
炎熱夏日到來，民眾早已打開冷氣涼爽，但不少人也會擔憂電費暴漲，如何省電的議題一直以來都是網路話題。對此，就有網友最近家中電費暴漲，儘管冷氣有設定時，還搭配電風扇，仍無法解決電費爆表的問題，就有行家抓出兇手，大嘆「送我也不要！」
原PO於PTT上發文，指出前陣子繳水電費時，發現電費超出預算許多，但家中也沒有用電量大的物品，讓他猜測「不知道是不是家裡電器太老舊，還是說我使用習慣有問題」。他最近也打算汰換掉老舊家電，「看不到用了多少電，不清楚是哪些東西耗電量大，自己也有身體力行節能減碳，出門都檢查電源有關，冷氣也是都有設定時，開啟時也都搭配電風扇使用」，讓他納悶詢問「老舊電器真的比較耗電嗎？」
問題一出，馬上引起行家急勸，「太老的電器非常耗電...免費送我也不要」、「老舊冷氣真的耗電，而且不涼」、「會，十年以上電器都可以測測」、「老舊家電很耗電，也更容易起火，該換就換了吧」、「舊式冷氣最耗電」、「熱水瓶也是差很多，省電的200多度，舊的年耗電都是兩倍以上」、「有些老冰箱一天可以吃到10幾度」、「冰箱應該是最耗電的，24hr不停」。
其中有過來人分享類似經歷，直言「我家前幾年三台舊冷氣，兩個月就5000多，去年三台都換省電的，帳單變成1000出頭，我爸媽還很驚訝怎麼這麼少」，甚至亦有內行教學「去買個變電家電源監測，測一下就知」。（編輯：張嘉哲）