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向佐遭爆出軌！向太火大反嗆　狗仔再預告：那我們繼續發

▲郭碧婷與香港娛樂大亨向華強長子向佐2019年結婚，目前已生下兩寶。（圖／向佐微博）
▲郭碧婷與香港娛樂大亨向華強長子向佐2019年結婚，目前已生下兩寶。（圖／向佐微博）

編輯中心/綜合報導

2022-07-22 07:08:02

大陸狗仔「推理君江小宴」在21日的直播中爆料，指出向佐背著剛生下第二胎的老婆郭碧婷出軌，帶著一名女性回到自己婚房，衝擊性爆料引發陸網熱議。對此，向佐媽媽陳嵐（向太）馬上火大澄清這是「亂講」。沒想到，狗仔立刻轉貼回應再反擊「那我們就繼續發」，暗指爆料內容還有第二彈。

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郭碧婷與香港娛樂大亨向華強長子向佐2019年結婚，隔年迎來愛女「小奶皇」，如今又懷二胎，湊一個「好」字，婆婆向太陳嵐為此準備鑽戒送媳婦。沒想到，郭碧婷今年6月才剛生完二胎，向佐就被爆帶女生回家。大陸狗仔「推理君江小宴」指稱向佐與一位白衣女生帶著醉意，一前一後從飯店走出，向佐還體貼為對方披上外套。

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▲狗仔「推理君江小宴」爆料向佐疑似背著老婆郭碧婷出軌。（圖/推理君江小宴）
對此，媽媽向太很快就出面否認「亂講，這是他的一個大姐姐，日常會幫他談一些商務合作，這一次是為了向佐新電影項目，兩人面洽談而已」讓陸網風向一下就馬上轉變，不少人支持向太對狗仔提告。

不過，狗仔「吃瓜少女張小寒」轉發向太回應，公開預告「阿姨這麼講，那我們就繼續發第二彈、第三彈、第四彈嘍……」對於網友質疑用一個影片就想抹黑，狗仔則回應「你覺得我們可能就拍了這一次嗎？」也在微博表示「吃瓜群眾不罵出軌男，罵爆料是什麼心理？」預告今天還會繼續放出更多新內容。（編輯：張嘉哲）

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▲狗仔出面預告將繼續發布向佐出軌的相關證據。（圖/微博＠吃瓜少女張小寒）

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