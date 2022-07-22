最害怕啥穿搭流行回來？眾喊「4大魔王」：審美根本災難

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第二「各種假眼鏡」，國中班上女生的最愛，妹妹頭或是旁分都要留一小撮塞進去眼鏡裡，「以前真的很愛用頭髮遮住視線欸，那時候隔壁班女生還拿去配成有度數的眼鏡，瞬間變全校最蝦趴」；第三「束口袋背包」，國高中的時候有一陣子超流行背束口袋包包，「但我覺得繩子好細超不好背」。
第四「頸鏈」，「不瞞各位說我也好幾條，甚至還有白色雛菊花花的頸鏈」，而她也在文末說直呼「大家都說流行是一個輪迴，代表這些曾經紅極一時的單品在未來都有可能捲土重來，想知道大家在擔心哪個單品又重新流行起來呢～ 我是想拜託色褲不要再流行回來了，超緊的，一點都不顯瘦好嗎」。
貼文一出，掀起熱議，「笑死了，這些我小時候全買過，不得不說，以前的審美真的是災難啊」、「幾乎都回來了吧，只是1從緊身變各種修飾身材的喇叭褲或繭型褲…之類的」、「1.那種褲子洗一兩次，屁股就會長毛」、「酒紅色褲子真的很經典哈哈哈，國中去成衣店買衣服還覺得自己真是個時尚icon」、「流行就是這樣吧，流行當下人人愛，過氣後個個嫌醜」。
其中，還有人透露，「這種背心外面再搭一件的流行回來我會瘋掉」、「短袖帽踢」、「小時候都在夜市買黑白豬的衣服，有流行過嗎」、「我覺得哈倫褲回來也蠻可怕的，尤其最近越來越多工裝褲的褲管做縮口，感覺快演變成哈倫褲了」。
不過，也有人表示，「我覺得頸鏈明明很好看，很多人都不懂，哭」、「個人覺得頸鏈很讚」、「都是看人穿的」、「束口袋背包，游泳蠻方便的」、「束口袋背包我覺得裝小東西不錯阿，去運動或是出門買個東西都方便～～」。（編輯：郭佩蓉）