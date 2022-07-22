他月薪7萬在台北難活？秀「超狂支出」全場酸爆：過太爽
台北雖然工作機會相較其他地方多，但因高房價、高物價的狀況，讓不少人感到有負擔和壓力。對此，就有網友近日表示「月薪7萬在台北是不是很難活的八卦？」表示國中同學在台北生活，月薪高達7萬，並列出對方每個月的消費明細，而引起鄉民討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示國中同學目前在台北工作，月薪約7萬左右，並列出對方每個月支出，包括「房租（含水電網路）1萬4000元、停車月租費／油錢（不含保養）7000元、吃喝1萬2000元、遊戲課金4000元、雜用支出4000元、與朋友聚餐／旅行8000元、其他月租支付1000元」。
上述支出合計花費共5萬元，這也讓原PO無奈感嘆「如果還要孝敬爸媽/繳保險/買個模型筆電換手機之類等，月薪7萬在台北真的很難......」。
貼文一出，隨即引起鄉民們討論，「不會啊！你朋友過得不錯」、「難活跟難生活是兩回事」、「笑死，這樣叫難生活」、「不是缺錢，是用太多」、「你朋友生活品質應該不錯」、「很明顯才是過很爽，只是沒存到錢而已」。
其中就有人針對明細分析，「朋友絕交立刻能存8000」、「一個月還課金手遊4000，真盤」、「還有錢課金過得很爽啊」、「你這不是收入問題根本是亂支出太多」、「生活還有餘裕耶！居然還能課金」、「難生活，然後有車又每個月聚餐旅行」、「聚餐花八千，過太爽」。（編輯：陳雅雲）