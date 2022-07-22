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入境檢疫期改為「0＋7」？王必勝：目前尚無確定時間表

▲王必勝表示，考量鄰近日韓確診數還未到高峰，很難估計放寬的時程表。（圖／記者李春台攝，2022.07.22）
▲王必勝表示，考量鄰近日韓確診數還未到高峰，很難估計放寬的時程表。（圖／記者李春台攝，2022.07.22）

記者李春台/桃園報導

2022-07-22 12:32:12

外交部日前宣布自7月25日起，放寬包括志工、國際交流、度假等工等6大類外籍人士可以申請特別入境許可簽證來台，為了解入境人數放寬準備，中央疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日上午赴桃園機場視察旅客入境動線，針對中央現正評估入境檢疫再放寬為「0＋7」的可能性，他表示，考量鄰近日韓確診數還未到高峰，很難估計放寬的時程表。

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王必勝表示，今日來機場視察，主要是了解如何在兼顧防疫措施，同時不讓旅客等待太久的情況下，量能能擴充到何種程度，以做為之後每周入境人數限制再放寬的準備。


有關入境人數上限放寬規劃，王必勝指出，除了要依據機場公司做多少準備而定，另外也要觀察國際疫情狀況，目前國際疫情都在高峰，要再觀察高峰會走到哪，以及後續的死亡率、重症率是否升高，這些都是考量因素。


至於何時會開放入境檢疫期改為「0＋7」，王必勝說明，因為日本、韓國的確診數現在都還在上升中，未達高峰，另外還要考量入境總量管控、禁團令鬆綁，這些都是環環相扣的問題，因此目前並沒有確定的時間表。


為了解旅客入境後的所有動線規劃，王必勝花了一個多小時親自走過所有入境後旅客動線，對於外界預估七月底可能是確診高峰？王表示，現在就是七月底了，目前看起來還沒有這個跡象，高峰時間可能會往後一點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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