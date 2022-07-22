12星座週末運勢！「這位」戀愛運高漲　外出約會感情加溫

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金牛座：對於金錢的使用有點變得錙銖必較，你希望自己的每一塊錢都發揮最大效益。除了必要的日用品或是無可避免生活開銷支出，否則你是願意把生活的物質慾望降到最低，你發現學習儲蓄與有效投資，是你回應日益高漲物價與生活支出的積極表現。
雙子座：有一種新生活、新期待新改變的新生感覺，給你這種無比自信感覺的人，不是別人，而是來自於你的轉念與你最近接收到來自於家人的支持鼓勵。在跟家人親切、親密的互動中，你發現了自己的使命與存在意義，這種對於生命的昇華與提升，是最近覺得最有意義的事情。
巨蟹座：你需要好好的睡眠，一個充足且能夠飽足精神的午睡與夜晚睡眠對你來說是非常重要的事情。如果你因為長期失眠導致黑眼圈加重，精神不濟，或是生活中忘東忘西時，請你要開始重視自己的健康並改正不良的生活作息習慣。
獅子座：向所有獅子座的朋友，說一聲，生日快樂，當太陽重新回到獅子座的天空中，這種來自於宇宙和諧的能量，是一股溫暖的正能量，幫助你最近所要進行與展開的所有計畫，事情的發展都會往越來越好的態勢上演變，最明顯的事情是工作與職場中會有轉機，而且會是煥然一新的消息。
處女座：心情在不能充分放鬆的狀況下，對你的精神體力將形成嚴重的負擔，這種慢性疲勞，讓你在周末放假的時候也無法得到充分休息。如果你最近感覺到容易煩躁、易怒、心情不開心或是總是沒來由地想哭泣，或許你應該正視自己的心理健康，是時候該走出戶外曬曬太陽了。
天秤座：最近你的心情非常好，帶著愉快的心情能量去歡度這個週末是非常重要的事情，買一件自己喜歡的上衣或是褲子，展現對自己身體與當前年紀的自信與喜好，是一種與自己和解的重要過程，不用在意物質世界的得與失，一個更豐富、更自由、自在的心靈世界，更是幸福。
天蠍座：最近適合改變你的飲食與生活習慣，想要減肥、減脂、減重的朋友，可以先從飲食減糖、少油開始，並且停止吃消夜、吃零食的飲食習慣。這樣可以讓你的體態看起來更輕盈，對於你的外表也會有瘦身減零的效果。
射手座：這是一個適合談戀愛的時刻，好好跟你的情人共度週末，兩個人可以一起吃早餐，喝下午茶，或是去看一場電影，這種不被家人、朋友打擾的兩人世界，可以讓妳們的愛情迅速增溫。如果最近適逢彼此交往相處的重要紀念日，你可以送對方巧克力以表達真情意。
魔羯座：適合把時間留給自己的家人，安排一趟全家人的旅行，或是全家人一起共度晚餐，這種全家老小團聚的感覺，為你的生活和心情帶來平靜與正能量。也趁著家庭運勢和諧的時候去改善與父母、伴侶、子女的關係，你覺得家人才是你努力事業、追求夢想的動力與後盾。
水瓶座：因為天象不佳的影響，這兩天的心情特別容易出現高低起伏的狀態，在感覺到心情不佳的時候，寧願保持安靜和優雅，因為你多說多錯，不是因為講話得罪人，就是因為你的好發議論，引來別人的反感、排擠與攻擊。當你真的覺得心煩的時候，就去運動跑步吧。
雙魚座：到了放假的時候，不需要再壓力自己的情緒和慾望，喜吃一點好吃的東西，或是想買一些自己喜歡的衣服、鞋子，或是單純、簡單的，就是想要當個愛買、亂買的購物狂，都去做吧。購物和消費這一個行為是你證明自己存在與享受生活的一種最直接的行為。（編輯：鍾怡婷）
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