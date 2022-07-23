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剉冰也吃不起了？眾見「加4種料」價格崩潰：比便當還扯

▲天氣炎熱，許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，包括剉冰、飲料、冰棒等，不過隨著物價上升，許多商品單價也讓人無法接受。（示意圖／Shutterstock）
▲天氣炎熱，許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，包括剉冰、飲料、冰棒等，不過隨著物價上升，許多商品單價也讓人無法接受。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 13:21:00

天氣炎熱，許多人除了紛紛開啟冷氣對抗高溫外，也會選擇吃一些清涼食物來消暑，包括剉冰、飲料、冰棒等，不過隨著物價上升，許多商品單價也讓人無法接受，近日就有網友分享，他發現許多店家4種配料的剉冰，一碗要價高達70元，讓他不禁懷疑「真的這麼賺嗎」，貼文提起廣大討論。

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該網友在論壇PTT以「剉冰一碗70合理嗎？」為題發文，他表示自己某天沒啥食慾，也不想吃減肥餐，因此晚餐打算吃剉冰解決，但到冰店一看，好幾家店4種料都清一色賣70，另外「芋頭+3種料」85元、「蓮子+3種料」85元、，「芋頭+蓮子+2種料」95元，令原PO不禁直言「糖加水加澱粉配料賣太貴了吧，賣冰真的這麼賺嗎？」

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▲加4種料就要70元的剉冰，令不少網友紛紛哭喊「漲太兇」，捨不得花錢來吃。（示意圖／翻攝自pixabay）
貼文一出，不少網友深感同感，留言回應「現在飲料一杯也要70」、「漲好多！前幾年才50」、「60差不多，70太貴」、「現在物價狂漲，70已經是基本價了，都快當便當在吃了」、「小時候40料就滿出來了」；也有網友認為「主要還是得要看料多料少，好不好吃才能評估」、「70有點貴，但實際還是要看料的豐富度」。

此外，有網友更特地回文發表觀點，「現在的剉冰很多都是工業化產品和香精產品，除非吃到古早料，不然我都覺得不如去吃冰淇淋，賣剉冰的阿桑跟我說，她那些料每一個都是自己煮甜過，如果有30種料可以選，常常是早上開始煮，下午才開始賣，而且冰這種東西本來就是耗能高的產品，冷鏈是很貴的」。（編輯：張志浩）

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