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林志穎全家「只有1疑問」！大哥首出聲： 離開前弟仍昏迷

▲林志穎的哥哥林志杰（中）透露，離開醫院前弟弟還是昏迷的狀態。（圖／志杰腸粉臉書）
▲林志穎的哥哥林志杰（中）透露，離開醫院前弟弟還是昏迷的狀態。（圖／志杰腸粉臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 14:32:532022-07-23 14:41:03

藝人林志穎22日下午發生嚴重車禍，開著白色特斯拉載著兒子卻因不明原因自撞分隔島，引發外界關注。對此，林志穎的大哥也在第一時間急奔醫院，事後也坦言，全家人只對造成車禍的「主因」充滿疑問，一切有待警方調查釐清，同時也透露離開醫院前，弟弟仍處於昏迷狀態。

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據《TVBS》22日晚間報導，林志穎的大哥林志杰表示，全家人都對於這場車禍的真正原因很好奇，明明車速沒有很快，到底是為什麼？仍有待警方調查釐清。此外，林志杰也透露，雖然離開醫院前弟弟仍處於昏迷狀態，但確定的是狀況穩定。林志穎的弟弟林志鑫22日也表示，目前林志穎的傷勢穩定，但接下來的兩三天會是關鍵，謝謝外界的關心。

▲林志穎自撞車禍,特斯拉（圖／翻攝畫面）
▲林志穎22日發生自撞車禍，引起外界關注。（圖／翻攝畫面）
據了解，林志穎當時開著白色特斯拉，載著兒子Jenson行經桃園中正北路，在路口迴轉後一路直行準備上橋，豈料，卻因不明原因在靠近分隔島時突然往右偏駛，撞上指示桿，造成林志穎顏面、手部骨折，被拉下車時還滿臉鮮血，一度無法說話。

所幸，一旁的路人、駕駛們察覺異狀後都有立刻衝出來救人，現場其他民眾也指出，當下在救人時，特斯拉內部還不斷傳來輕微的「爆炸聲響」，直到2人被救出後，特斯拉就瞬間陷入火海。至於詳細事發原因，仍有待警方釐清。（編輯：詹鎰睿）

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