嬤醫院搭電梯嚇壞！只按7樓「12樓自動亮」 真相笑翻網
農曆七月即將到來！而在生死交界的醫院中，難免讓人心生畏懼，ICU醫生陳志金就分享一則親身經歷的趣事，表示某次與一位阿嬤共同搭電梯，當阿嬤按下7樓後，卻驚恐發現12樓隨即亮起，讓她嚇得喃喃自語「又沒有按12樓，怎麼會這樣？」結果真相笑翻全網，喊話「不要玩阿嬤啦」。
醫師陳志金在粉專中分享，自己某天跟一位阿嬤先後進入電梯，醫師站在電梯內的後方角落，而電梯門附近的阿嬤按下7樓後，卻突然崩潰直呼「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」且重複同樣一句話三遍。
讓陳志金不知道阿嬤是感到疑惑還是害怕，又猶豫開口說話會不會嚇到對方，但最後仍出聲解釋「阿嬤，你沒看到我站你後面嗎？電梯側面也有面板可以按啊」，瘦身成功的陳志金也在貼文內笑喊「醫院很乾淨的，沒有髒東西啦！不能再減重了，這樣在電梯人家都無感」。
文末，陳志金又Hash Tag一句「補充：農曆七月還沒到，但是也會有早鳥啦！」有趣的經歷讓網友全笑翻，紛紛回應「七月快到了，阿嬤怕怕」、「醫生忙到人都單薄了，難怪阿嬤沒注意到」、「阿嬤回去第一件事情，應該就是～收驚」、「阿嬤真可愛」、「阿嬤表示：當時我真是害怕極了」。（編輯：鍾怡婷）