COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

嬤醫院搭電梯嚇壞！只按7樓「12樓自動亮」　真相笑翻網

▲醫師陳志金分享，在電梯內發生的爆笑經歷。（示意圖／取自unsplash）
▲醫師陳志金分享，在電梯內發生的爆笑經歷。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-23 16:14:15

農曆七月即將到來！而在生死交界的醫院中，難免讓人心生畏懼，ICU醫生陳志金就分享一則親身經歷的趣事，表示某次與一位阿嬤共同搭電梯，當阿嬤按下7樓後，卻驚恐發現12樓隨即亮起，讓她嚇得喃喃自語「又沒有按12樓，怎麼會這樣？」結果真相笑翻全網，喊話「不要玩阿嬤啦」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲當阿嬤按下7樓時，12樓竟也默默亮起。（圖／翻攝自《Icu醫生陳志金》粉專）
▲當阿嬤按下7樓時，12樓竟也默默亮起。（圖／翻攝自《Icu醫生陳志金》粉專）
醫師陳志金在粉專中分享，自己某天跟一位阿嬤先後進入電梯，醫師站在電梯內的後方角落，而電梯門附近的阿嬤按下7樓後，卻突然崩潰直呼「我只有按7樓，又沒有按12樓，怎麼會這樣？」且重複同樣一句話三遍。

讓陳志金不知道阿嬤是感到疑惑還是害怕，又猶豫開口說話會不會嚇到對方，但最後仍出聲解釋「阿嬤，你沒看到我站你後面嗎？電梯側面也有面板可以按啊」，瘦身成功的陳志金也在貼文內笑喊「醫院很乾淨的，沒有髒東西啦！不能再減重了，這樣在電梯人家都無感」。

文末，陳志金又Hash Tag一句「補充：農曆七月還沒到，但是也會有早鳥啦！」有趣的經歷讓網友全笑翻，紛紛回應「七月快到了，阿嬤怕怕」、「醫生忙到人都單薄了，難怪阿嬤沒注意到」、「阿嬤回去第一件事情，應該就是～收驚」、「阿嬤真可愛」、「阿嬤表示：當時我真是害怕極了」。（編輯：鍾怡婷）

一夜激戰4次！男子狂歡3天「下面有異狀」　半夜急衝醫院

喜獲雙胞胎！醫院：孩子血型和爸不合　40年秘密意外爆出

醫院點滴套上「黑色塑膠袋」？背後用途曝光　眾讚長知識

孩子長得像公公！人妻奔醫院「驗DNA」驚喊：那晚喝多了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
81.25%18.75%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀