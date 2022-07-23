機車「坐墊曬整天」燙到哭？他實測溫度嚇壞：根本是兇器
台灣有機車王國之稱，不僅每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，平時路邊停車格更是擠滿一台台的機車，而夏天太陽炎熱的曝曬，總是讓機車坐墊有如「煎鍋」般高溫，是不少騎士的惡夢，對此有民眾就透過溫度測量槍實測，結果令眾網友們驚訝不已。
準備騎機車時被過熱的坐墊燙到，是許多機車族在夏天常遇到的「鳥事」，出於好奇心，一名網友使用溫度槍分別測量「陰影下」和「太陽下」的機車坐墊溫度，並分享在臉書社團「爆廢公社二館」；圖中結果顯示，陰影下的機車坐墊溫度為40度，而被太陽曝曬整天的，竟然高達74度，溫差達30度以上。
貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛回應「機車族天天烤屁股...唉」、「牛仔褲騎車還可以覺得屁股快燙死」、「黑色坐墊應該更熱」、「穿短褲上車大腿都燙傷，真的是惡夢」、「夏天坐墊是惡魔，根本人間兇器」、「屁股早就兩個黑印了」、「中午出門買飯都是煎熬，太慘了」。
此外，也有網友提供建議「套網狀椅墊根本不怕燙屁屁！正中午也是直接坐」、「包包都會備濕紙巾擦一擦降溫，不然坐上去感覺肉都快熟了」、「車廂放一瓶自來水，淋在坐墊上就降溫了」、「所以平常車箱要放布，下雨擦水 遇熱蓋坐椅」、「澆水真的有用，推薦給大家」。（編輯：張志浩）