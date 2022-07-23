4生肖大暑一到「越熱財運越旺」！專家加碼曝吃它能開運

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第4名 : 屬狗 - 事業財，辛苦打拼得獎金
屬狗的人在大暑，你們的野心特別明顯，不僅樂於挑戰，也喜歡追求事業上的特定目標，而積極的表現自己，擅長與上司、主管還有客戶溝通，優秀的協調能力有機會展現出來，讓事業工作各方面都進展得宜。而且除了工作表現佳，頭腦也很靈活，展現並運用你的商業知識，得到大家的認可及賞識，貴人運佳、人緣好，運氣也很不錯，工作事業上的困難都有機會得到幫助而排除，使得本身的事業有明顯的成長，不止得到重視，就連績效獎金一樣少不了。
第3名 : 屬雞 - 偏財運，投資買賣有賺頭
屬雞的在大暑時，你的表現上比較正直同時也更加聰穎，有機會得到不少人的幫助。原本經濟受到阻礙的，也許有貴人會出手相助，提供經濟上的支援；出門在外的朋友，也有機會受到家人的贊助，多半能夠衣食無缺；福份不少，生活上相較於之前較為富裕。若是有財務投資的，除了本身能夠發揮更好的理財能力之外，還能有人提點讓你及早避風避險，減少損失，增加獲利也是有機會的，只要別過於貪婪，投資大多能夠有所收益。
第2名 : 屬龍 - 合夥財，態度和善一起賺
屬龍的人大暑時其實不止在合夥方面得利，還有機會因為伴侶關係而獲得財富。屬龍你的財富多半與人有關，夫妻、男女朋友，家人、親戚、朋友、公司同事，或是生意投資有往來的夥伴，他們或多或少能夠給予財務上的協助，也許是意見想法，也或許是直接的財務機會，都能夠讓你們財務得到不少利益。
第1名 : 屬兔 - 外地財，遠離家鄉
屬兔的人是一個幸運星，而求職者將會比較順利找到喜歡的工作，在職者有機會得到上司主管的認同，有更多升遷加薪的可能性喔！本身在事業上的慾望也更強烈，想要發揮所長，當然也能更如願。如果是在異鄉工作的，表現也會更加亮眼，智慧與口才的表現，讓你們遇見伯樂，使得事業成長更加快速，業績跟績效將明顯上升，財務獲利將可彌補你們遠離家鄉的辛苦。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。