七夕氣運旺盛！專家曝「5招開運法」　財運、桃花一路漲

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1. 眉毛整潔、唇色潤澤，桃花財運跟著來
坊間都說「男看眉，女看唇」，眉毛是人的感情、情緒變化最關鍵的一個部位，尤其是男人，除了要把眉毛修整好，另外就是鼻毛不外露，否則就會漏財。所以在這一天想求姻緣者不論男女，七夕當天一定要畫眉毛，畫眉毛就是代表搭鵲橋，鵲橋搭好了，姻緣與人緣自然會到。
而在嘴唇在面相學中又稱水星，這是很多相士看桃花跟招財的重要地方，所以補上口紅、維持好氣色相當重要。
2.脫殼改運：
農曆7月7日這一天想要脫殼改運，需要好事會發生的人，可以準備帶殼的花生，從七夕開始每天吃3到7顆花生，吃到8月15日「月圓之日」，此作法象徵重生，改運後就會有好事發生！
3.玫瑰花增運法：農曆7月7日當天家中可以擺鮮花
想要有好對象、或是想結婚，想盡快找到好對象的人，可以擺放紅色玫瑰花；若單戀他人，想告白成功的化，可以用白色玫瑰花；需要招財運的人可以擺放黃色或橘色的玫瑰花。
4.「赤小豆」招桃花防小人
單身者可以到中藥行買七顆「赤小豆」，搭配開水吞服，不但能夠增加姻緣運，還能夠防小人。
5.七夕洗頭，好運從頭降臨
七夕這一天不管男女都一定要洗頭，可以利用晚上5點到7點的這時段洗頭，可以招來好桃花並帶來滿滿財運。建議大家可以選花香或是果香的洗髮精，如玫瑰花、薰衣草等。
若感覺到衰運不斷，老師也額外分享，4招加強版改運秘訣：對於長期運途不順遂的人，里莎老師建議可以在七夕開始，透過節氣的運轉搭配食物的補強。
第一招是吃紅棗，在七月七日這時間已經進入秋天，陽氣漸漸弱而陰氣漸盛，吃紅棗可以讓自身紅紅火火。
第二招是把紅棗、花生、桂花、蓮子煮成甜湯，分享給你在意的人一起食用，可以彼此甜甜蜜蜜。
第三招超適合給長期覺得運氣不好的人，煮蓮藕及芋頭，叫作「偶遇（藕芋）」，讓你出門在轉角就會偶遇愛人與貴人。
第四招是給更想要開運的朋友，到水果行買帶殼龍眼，在下午三點到五點間食用，這時間是龍眼是最好的時間，除了可以補腎氣，更是讓身體更回春的好方法唷！（編輯：鍾怡婷）
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