動滋健身券今起領用！6大QA懶人包一次搞懂：餘額也能查

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中籤民眾應已於7/22收到發送中籤簡訊及email通知，或民眾也可上「動滋網」查詢中籤結果。
2、「動滋健身券」領用期限？
中籤民眾可於111/7/25(一)10時起開放領用，抵用期限至111/8/31(三)24時截止，逾期失效。
3、如何領取「動滋健身券」？
中籤民眾可至「動滋網」填入身分證字號或統一證號、手機號碼及出生月日，收到手機簡訊驗證碼並輸入無誤後，即可領取1,000元動滋健身券QRCode。中籤卻無法領取「動滋健身券」怎麼辦？手把手教學圖解
4、如何使用「動滋健身券」？要一次使用完畢嗎？
「動滋健身券」不發行實體券，採用電子錢包形式，於8/31(三)24時出示QRCode臨櫃抵用完畢。前往合作店家使用時，出示動滋健身券QRCode，並提供中籤身分證號或統一證號末4碼供驗證，讓店家掃碼即可抵用，且不需出示證件。
「動滋健身券」可分次折抵消費，直到1000元用完為止。若抵用不足額，則須自付差額。
動滋券與「動滋健身券」可同時使用，但相關使用方式需配合店家規範，提醒大家無論是500元的動滋券、200元動滋加碼券、或這次的1000元動滋健身券，3款抵用期限都是8/31(三)24時。
5、如何查詢「動滋健身券」抵用紀錄及餘額？
中籤民眾可於「動滋網」登入後，點擊「我的動滋健身券」查看已抵用紀錄， 每一筆交易完成後就可以立刻查詢，包括「已抵用金額」、「剩餘抵用額度」皆可查詢得到。
6、「動滋健身券」使用範圍？
本次加碼推出的動滋健身券適用範圍，為符合本次受3劑令影響之健身場館等店家（因防疫考量，前於今年4/22規定，民眾須完成COVID-19疫苗第3劑接種，才能前往健身房運動之健身場館業者）可使用。例如有設置健身器材（包括提供重訓、跑步有氧等器材）場域、學校設立有對外經營之健身房、國民運動中心或健身會館等場域。
不少知名業者響應並推出搭配促銷方案，目前包括有24小時健身中心AlldaySports、Anytime Fitness，瑜珈專業會館True Yoga、World Gym、成吉思汗健身俱樂部等，以及永和、泰山、宜蘭國民運動中心健身房等多家業者紛紛響應，合作店家約有1600家，民眾可至「動滋網－合作店家」搜尋符合的合作業者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。