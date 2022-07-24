西曬房又破紀錄！房間「飆46度」 網驚：還活著嗎？
最近受到太平洋高壓影響，全台連日的高溫悶熱讓人受不了，進到屋內第一件事就是先開冷氣散熱，而那些住在頂或是西曬房的民眾更是飽受折磨，就有一名網友分享自己房間內的溫度，竟然飆破46度高溫，網友看了全驚呼：「閣下還活著嗎？」
這名網友在臉書社團《爆費公社公開版》分享一系列照片，事實上他在6月時就曾經分享自己西曬房內的溫度已提升到44度，當時他曾苦嘆「7、8月怎麼過！」，沒想到在本月22日他又曬出冷氣溫度計顯示，最高溫已經突破46度，讓他忍不住大喊：「阿娘喂！七月中又破記錄！」。原來仔細一看，原PO住的房間是不僅是西曬房，還是鐵皮屋，確定冷氣機沒壞掉，是真實的「46度」，因此白天非常炎熱，讓他也直言：「不敢進房間」、「已經不敢住！」。
貼文一曝光立刻引來網友紛紛表示：「閣下還活著....真是鐵人」、「該吹（冷氣）還是要吹」、「中暑多划不來，還不開爆」、「沒事沒事，政府不缺電，給他開下去就對了」、「冷氣不可以停」、「鐵皮屋才會這個溫度」，另外還有網友歪樓笑說：「你確定冷氣機沒壞掉，還能用嗎？」、「你家的溫度計真大台，好像冷氣喔」、「切到暖氣囉」、「拆掉冷氣，眼不見為淨，都是幻覺」、「舒肥了」。
沒想到竟釣出有相同經驗的人回應：「看到這樣我放心了，因為我家也是」、「我曾經有67的，沒拍，因為太熱了！一秒都不想待」、「我也是，二樓半，頂樓太陽曬爆」、「確定是家裡？還是廠房？這溫度跟我公司廠房差不多耶」、「之前有到42℃，頂樓裝了太陽能排風扇後，房間室內剩32℃再加上300W小冷氣，剩29～28℃，省下的電費已讓太陽能板零成本」。（編輯：陳珮瑜）