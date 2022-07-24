神發明？美國公司特製「湯匙薯條」 網：根本爽吃番茄醬
▲國外一間番茄醬公司特製一款「湯匙薯條」，讓民眾吃薯條時可以盡情享用最大限度的沾醬樂趣。（圖／推特帳號HeinzUK）
這究竟是吃薯條沾番茄醬，還是意圖使人吃番茄醬配薯條？薯條因為口感酥脆，加上獨特的香氣，總是讓人一口接著一口吃，而許多人都喜歡在吃薯條時沾醬料或是撒上調味粉增添氣味，尤其又以番茄醬最為大家喜愛，沒想到因此就有醬料公司特製「湯匙薯條」，為的就是讓民眾可以最大限度享受番茄醬！
根據 ▲番茄醬公司Heinz將平時常見的細長薯條，改成湯匙造型。（圖／推特帳號HeinzUK） 外媒報導，番茄醬品牌Heinz亨氏食品公司，過去經常在特殊節日推出限定版的各種醬料，例如聖派翠克節 Saint Patrick's Day推出綠色美乃滋，不僅富有創意也讓大小民眾都感到新奇。而這次在7月13日國際薯條日National French Fries Day這天，Heinz又突發奇想，推出湯匙形狀的薯條「Heinz Spoon Friez」，讓愛好沾醬的民眾，可以沾到更大面積、享受更多的醬料。 Heinz會這樣做並非只是搏君一笑而已，過去他們曾花時間調查，發現高達9成的民眾吃薯條一定都會沾醬，而84%的人覺得永遠找不到薯條與番茄醬的完美比例，因此Heinz才會研發湯匙薯條，讓「無醬不歡」的民眾，可以豪邁地享用番茄醬、芥末醬、美乃滋、塔塔醬等，以最大限度體驗沾醬的樂趣！ ▲湯匙薯條適用於各種沾醬。（圖／推特帳號HeinzUK） 網友看了都紛紛表示：「這樣就能爽吃番茄醬，好讚」、「很有趣的發明」、「滿滿一勺，爽」、「天才啊」、「應該做成雙頭湯匙」，但也有人回應「咬一口湯勺就沒了」、「直接吃番茄醬比較快啦」，不過這款樂趣十足的湯匙薯條目前僅供英國民眾在7月20日前透過免費抽獎活動獲得，至於未來會不會推出，就要再看看囉！（編輯：陳珮瑜） ▲Heinz發現大部分民眾找不到薯條與沾醬的完美比例，因此才研發這款湯匙薯條，讓無醬不歡的人可以好好享用沾醬。（圖／推特帳號HeinzUK）