12星座「一周運勢」出爐！這位好運爆棚　易招小人眼紅

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本週（07/25~07/31 包含上升星座），在天象不佳的時刻，生活難度增加，尤其要注意大環境變動對你的收入、金錢來源、就學、就業和心情造成的影響。不管生活中發生什麼樣突然狀況與衝擊，都要用謹慎且平常心的狀況來處理。因為在本週，大喜大悲的情緒波動，都可能為你帶來麻煩與考驗。特別是關於交通出行的朋友，晚上不要開夜車、喝酒不開車，行車如果發生糾紛，記得拍照錄影找警察。
金牛座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近你把生活中的焦點都關注在自己的家庭與住宅方面，為了讓自己有更好的生活品質，會選擇添購一些家的家具或是沙發、椅墊、靠枕。你是一個願意改善生活品質而不斷設定目標努力的人。這也是你努力賺錢前進的動力。夏天到了，身體難免會有上火的現象，請你要注意眼睛、鼻子、耳朵、口腔、牙齒的發炎現象。以免小傷口沒有處理好變成大傷口。
雙子座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近受到天象的影響，在住宅方面，你會有一些不同於過去的設計與裝潢想法。例如重新擺設客廳的沙發位置，或是調整窗簾的材質與顏色。或是因為最近家中有進人口，例如有人搬回來住，或是為了迎接新生命的誕生，而佈置一個嬰兒房。這種因為幸福喜慶的居家改變，象徵全家人的成長與喜悅是值得精心佈置和期待的。最近的職場工作壓力比較大，需要好好地找到方法排解壓力。
巨蟹座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近你的美容運、購物運和瘦身的運勢總是非常好。這個夏天妳對於美白、保濕、防曬的需求是非常高的，你不希望過了一個夏天就變成黑美人，所以在這一周，如果網路上有舉辦美妝的特買會，你一定會大肆採購美容保養商品。另外，最近想要瘦身、健身的朋友，可以培養一個持續性的運動習慣，這對於你維持體力、保持肌力和體態是有正面的幫助的。當然身材維持好了你的愛情與桃花也可以順利出現。
獅子座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），首先跟所有獅子座的朋友說一聲「生日快樂」。在進入你們生日月份的時候，你的能量是非常和諧積極的，做任何事情都有一股自信愉快的磁場，這種自帶天使光芒的好運與能量，可以幫你吸引到生活、事業與愛情中的貴人和良緣。趁著過生日的時候，建議你可以為自己許下一個心願。透過天時、地利對自己有利的時候，向宇宙發出一個信念，宇宙一定也會以善意和祝福回應你的願望的。
處女座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），接下來這一個月，你的運勢波動很大，最明顯感受到的異動和變化就是關於工作中的事情。有可能你的上司要高升其他單位，或是你的主管要離職了，也有可能新的公司高層要推動一項創新的工作績效與工作內容回報系統，總之，你現在為了新的工作調整而出現了期待與一點點的壓力和與新主管、新同事的適應期。本週要多注意關於睡眠方面的問題，因為睡眠不足將直接導致你精神不濟、注意力不集中和體力消耗。
天秤座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近是你的交友運非常好的時間點，特別是自己覺得缺少貴人和金主的朋友，請你把握最近一段時間，因為遇到良師益友的可能性是非常高的。特別是單身的朋友，或是想要結婚的朋友，配合天體行星能量的變化，你最近關於感情、婚姻這一方面的事情都是非常和諧的。只要你願意付出行動，就一定有可能美夢成真。一個重要提醒，炎炎夏日，大家免不了想去海邊玩水，但是你最近水上運動的運氣不佳，一定要特別小心。
天蠍座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近生活中有一些壓力，這些剪不斷理還亂的事情，大多都跟感情、親情、人情有關。如何妥善處理這些人情世故，非常考驗你的智慧和耐心。因為當你事業發展比較成功的時候，身邊的家人、親戚總會想從你身上撈到一點好處。有時候你夾在其中，真的不管怎麼做抉擇，都未必能夠讓大家皆大歡喜。另外你自己的婚姻、感情故事，其實也需要你更耐心、細心地傾聽另外一半的心情感受。
射手座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近要多注意交通方面的意外和健康方面的問題，尤其是大腿、小腿、腳踝，在你運動的時候一定要先暖身拉開自已的筋骨。不然你本週運動非常容易造成下半身或是手腳、四肢的拉傷、扭傷。最近的偏財運是明顯強烈的，但是這一波的偏財機會是屬於之前的投資，累積到現在終於有開花結果的機會。在偏財運好的時候，相對的你花錢也比較大方，最近會買東西送給自己，完全不會虧待自己。
魔羯座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），你最近有好的合作運、戀愛運、婚姻運，這種適合跟合作夥伴談生意的時候，做生意、開發業務和創造業績的朋友一定要好好把握天時、地利、人和都對自己有利的時機點。因為現在就是做一得十，一分努力十分收穫。老天爺回應你的努力與勤奮，給你最直接的獎賞，就是豐厚的收入、獎金和報酬。但是當你事業越接近成功的時候，也會引來身邊朋友的忌妒和眼紅，有些膽大妄為的人，可能會設下投資陷阱，請君入甕，讓你蒙受投資損失。
水瓶座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近進入運勢翻身的時刻，在運勢翻轉的時侯，一定要特別注意自己的健康。尤其是過去有心臟血管疾病的朋友，在天氣炎熱、流汗不止的夏季，保持身體的體溫不要過高，持續補充水分，避免身體血液變得濃稠，這些養生的小秘訣，一定要牢記在心。另外一個叮嚀提醒，也是關於你的健康，就是最近少吃甜食，過度攝取精緻和高熱量的食物，可能會觸發身體慢性發炎的問題。這對身體的保健是抵觸的。
雙魚座
本週（07/25~07/31 包含上升星座），最近要多注意自己的健康問題，如果過去有心臟血管方面疾病的朋友，最近仍然要注意心臟血管方面的保養與追踪。因為時運不濟，你在這個夏天容易發生積勞成疾的現象。特別是，忙碌的工作，直接間接影響了你的睡眠，讓你每天看起來無精打采，也讓你身心承受相當大的壓力。建議你，把握夏天的休閒和度假時刻，好好給自己放一假。如果可以邀請心愛的伴侶同行度假旅行，這對於你們感情的增溫，絕對有正面加分影響。（編輯：郭佩蓉）
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