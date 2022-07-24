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台灣最常發生鬼故事的地方！律師抖「真實案例」：非醫院

▲律師林智群透露「真實案例」，分享全台灣最常發生鬼故事的地方，其實不是醫院，而是「法院」。（示意圖／取自pixabay）
▲律師林智群透露「真實案例」，分享全台灣最常發生鬼故事的地方，其實不是醫院，而是「法院」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-24 14:56:57

7月29日「鬼門開」，也是民間習俗的「鬼月」開始，而許多人對鬼神感到懼怕、敬而遠之，不過只要心存善念，就無需太擔心，畢竟有時「人心比鬼還恐怖」，對此，知名律師林智群也透露「真實案例」，分享全台灣最常發生鬼故事的地方，其實不是醫院，而是「法院」，貼文一出， 掀起熱議。

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律師林智群今（24）日在臉書發文，分享學姊遇到的一個真實案例，有一位年輕人偷了公司一堆產品，價值200萬元，年邁的爸爸拿著藥袋、病歷跟存摺到場求情，說願意幫小孩處理這個事情，但他只靠老人年金過活，能力有限。

▲律師林智群透露「真實案例」，分享全台灣最常發生鬼故事的地方，其實不是醫院，而是「法院」，並分享一個真實案例。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲律師林智群透露「真實案例」，一名老父親替兒子求情，豈料後來拿出支票本，讓全場傻眼。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自Pixabay）
而大家看到老父親眼淚縱橫，都很願意幫忙，最後用40萬元和解，20萬現金，剩下20萬分40期，一期5000元，「最後老父親拿出支票本，問公司可否接受支票」，也讓全場傻眼。

對此，律師也在文末直呼「如果電影公司要找演員，可以到法院找找看，全台灣最好的演員，都在那裡」，並hashtag「全台灣最常發生鬼故事的地方，不是醫院，而是法院」。

貼文一出，掀起熱議，「厲害了」、「金馬獎最佳短片：老父親的支票」、「電視台以後不需開演員訓練班，高手在民間」、「只靠老人年金過活，卻有支票本? 這是扮豬吃老虎吧」、「有錢能使鬼推磨，沒錢讓人變幽默」、「進了法院開始演戲，開始說謊，開始沒有人性」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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