漫威宇宙超狂！第5階段片單大公開 《復仇者》1年上兩部
美國漫威影視（Marvel）創造的「漫威宇宙」，隨著8月上映《女浩克》影集和11月9日上映《黑豹2：瓦干達萬歲》電影後正式進入第五階段。同一時間，官方也在美國聖地牙哥動漫展（SDCC）上公開了第五階段及第六階段的相關資訊，包括《蟻人3》、《星際異攻隊3》、《刀鋒戰士》、《洛基2》、《復仇者聯盟：秘密之戰》等多部電影和影集，幾乎讓全球影迷陷入瘋狂。
據漫威官方宣布，目前第四階段到第六階段稱之為「多重宇宙傳奇Multiverse Saga」，並強調未來會透過多部影集和電影的方式，讓大家更加清楚知道漫威宇宙的世界觀。對此，漫威總裁凱文費吉在現場表示，漫威宇宙第四階段會以今年11月上映的《黑豹2：瓦干達萬歲》作收，「那第五階段會是什麼呢？」
接著後方大螢幕就一一浮現第五階段的所有影視作品，依序為2023/2/17的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、春季影集《秘密入侵》、5/5《星際異攻隊3》、夏天影集《迴聲女》和《洛基2》、7/28《驚奇隊長2》、11/3《刀鋒戰士》、秋季影集《鋼鐵心》、冬天影集《阿嘉莎：混沌女巫》、2024年春季影集《夜魔俠：重生》、5/3《美國隊長：新世界秩序》、7/28《雷霆特攻隊》。
但精彩的還在後頭，官方也搶先公布第六階段的3部電影，除了2024年11月的《驚奇4超人》以外，還有兩部掛名《復仇者聯盟》的電影，分別是《復仇者聯盟：康王朝》、《復仇者聯盟：秘密之戰》將在2025年5月、7月上映，也就是說2025年會一次看到兩部復仇者電影，消息曝光後立刻讓現場所有影迷陷入瘋狂，更讓全球粉絲超級期待。（編輯：詹鎰睿）