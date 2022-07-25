板前直火對決！「燒鳥狂想曲」無菜單：2分半全雞拆解

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「燒鳥狂想曲Birdy」的食材源頭從客製專屬精品雞開始，市面上找不到符合理想風味的品牌雞，便委請永續經濟發展的「岩生築見」，量身訂製獨家「雪巖雞」，講究時間、空間、食物的專屬模組，由美國普利茅斯洛克雞Plymouth Rock與台灣本地雞種於屏東縣來義鄉培育而成。
近手工飼養出出油脂偏鵝黃、體型稍大但肉質相對較軟的雪巖雞，達到肉質纖維口感、油脂量，質地與氣味，及烹飪後的保水度均平衡的表現。雞蛋則選自南投縣名間鄉，在產卵後24小時內立即配送，保持最新鮮狀態。
2、米其林燒鳥名店淬鍊！雙主廚黃晨睿、楊富雄一串入台魂
曾為大學學長與學弟的雙主廚，黃晨睿曾於第一家進入亞洲50大餐廳的香港米其林一星燒鳥名店「Yardbird」修業，負責板前直火對決的烤檯；曾於大阪米其林一星殿堂級「雞懷石」餐廳，「焼鳥 市松」工作過的楊富雄則負責創作料理。才30歲出頭的兩人，入行便一路展現對燒鳥的狂熱與執著，幾乎沒有假日地研習技藝，內化名店淬鍊的功夫。
從全雞分切拆解、掌握燒烤火候、安排佳餚節奏等，豐富的經驗令兩人在板前游刃有餘，既輕盈又嚴謹地炙烤出道道美味，在優雅中品嚐直率風味的純粹。
3、「2.5分鐘」全雞拆解！從雞冠到淋巴氣管都美味
「燒鳥狂想曲Birdy」雙主廚大展專業全雞拆解技術，能在2.5至3分鐘內完成雪巖雞大部拆解，全雞可分出將近30多個部位。以雞頸為例，除了頸肉還可拆出淋巴、食道、氣管、頸皮等特殊部位，就連腿肉也可分切為正肉、阿基里斯腱、腿內肉等部位。全雞從冠到尾、自皮至骨，使用率高達98%打造18道料理，每次套餐可品嚐多達11個品項的串燒饗宴，真正落實「從頭吃到尾」。
4、生雞、燻炙、燒烤、微焦！板前直火對決 道道令人驚艷
以備長炭作為唯一的串燒熱源，「燒鳥狂想曲Birdy」雙主廚在板前直火對決，不只將雪巖雞從頭吃到尾，連火候也是嚐盡燻炙、燒烤、微焦等風味。更將雪巖雞骨架烤過、濃縮風味後加進醬汁中同煮，將純淨豐富的醇厚風味再次注入料理中。
師承正統日系燒鳥的「燒鳥狂想曲Birdy」，採用名店首選的「伯方之鹽」、日高昆布、新潟妙高寒造里3年熟成辣椒醬、三河味醂、丸米米麴等，調味料8成以上為日本進口精選食材。
「燒鳥狂想曲Birdy」首季盛宴「From egg to egg」，從蛋開始的「雞湯茶碗蒸」，以蛋殼盛裝藏在蛋盒裡，綴有雞胸肉做成的雞柴魚，不僅吃得到越嚼越香的煙燻氣味，更在軟嫩蛋蒸裡咬到蕎麥粒細脆。少見的「生雞肉」，經昆布熟成的雞胸水潤有嚼勁，搭配蔥、薑、茗荷等調味辛香料的日本稻燒鰹魚點綴清香，再淋上少許煙燻茶油與醬油米麴增添鹹香，一起入口的韭菜花領略台灣在地風味。
肉感漸豐的「阿基里斯腱」咬勁微脆；「正肉」雞腿與蒜苗同烤，肉質水嫩而焦香更甚，雞汁邊吃邊落下，腴潤鮮美；醬烤「雞心」的脆香外層包覆著腴滑內在，香Q口感搭配少許嫩薑汁，不僅避腥也適度為濃鹹醬香帶來清爽。帶有焦香的甜嫩「雞肉丸」ㄧ咬化口，嫩腿肉、三角軟骨碎與洋蔥細末，融合在口中，沾取生蛋黃讓鹹香變得滋潤醇厚。
5、IF OFFICE x 有靚設計打造燒鳥秘境
由馮宇領軍IF OFFICE團隊設計「燒鳥狂想曲Birdy」 Logo type，透過厚度均勻的筆畫帶出現代感，英文字母如同串燒樣貌以扁長的方式作出變化，並藏有蛋型的趣味，突破傳統燒鳥店的刻板印象。
由曾操刀台北時代寓所、橘⾊餐飲集團、和牛研究室等室內設計的「有靚設計」執行空間規劃，經過狹長走道轉換心境，走進開放式廚房的餐廳視覺核⼼，下崁式烤檯設計讓客人端坐著便與主廚平視，不禁聚焦於主廚精湛的板前手藝、熱烈上桌的燒鳥，甚至是與職人互動的點滴。
乾杯集團也將推出新作，全新打造老乾杯嶄新品牌系列「KANPAI CLASSIC with Robbins Island TasmanianWagyu」澳洲和牛專賣店，將在8/5於新光三越天母店盛大登場。擁有數十道全新風貌和牛料理，包括燒肉、手卷、握壽司、生牛肉等風味驚艷亮相，由日籍料理長帶來和牛料理新吃法。