COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

出遊團坐火車「狂吵發便當」！女客勸導遭咆嘯：遇到X仔

▲有女網友抱怨，火車遇到出遊團的大媽大叔吵鬧，勸導後還被對方怒罵歧視的字眼。（圖／NOWnews資料圖片）
▲有女網友抱怨，火車遇到出遊團的大媽大叔吵鬧，勸導後還被對方怒罵歧視的字眼。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2022-07-24 18:10:15

在公共場合應彼此互相尊重，不該打擾到其他人。近日，一位女網友分享，她在坐火車時就遇到一群出遊團，結果整整吵了兩個半小時，讓想休息的她忍不住勸導「不好意思，能不能請你們小聲一點？」卻換來一陣怒罵和咆哮，甚至要她自行下車解決，故事也掀起眾人怒火。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇Dcard，23日一名網友以「請你安靜錯了嗎？」為標題PO文，她解釋，在上個週末搭火車回台東時卻遇到車廂內有一半都是同一團出遊的人，不斷的隔空交談吵鬧，讓原本想閉目養神的她，完全無法休息，整整持續了兩個半小時。

直到有人開始吆喝「誰需要飲料？還有誰沒拿？」這才讓原PO決定出聲勸導，「不好意思，能不能請你們小聲一點？」怎料，第一次沒有人理會，第二次提高音量說「不好意思！可不可以請你們小聲一點？車上還有其他的人要休息。」結果卻換來一名阿姨怒罵「你現在比我們大聲欸！」

一陣辯論後，發便當的男子也加入戰爭，並用歧視的字眼開嗆「你是怎樣？你非洲來的嗎？我在發便當你在吵什麼！」接著在阿姨和咆哮男的一搭一唱之下，「好啦好啦，不用理這種人」、「莫名奇妙！我在發便當你在吵什麼！」「你下車！你給我下車！」「這裡有沒有警察啊？怎麼有這種人。」原PO才決定傳簡訊請台鐵人員幫忙出面平息吵鬧。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO下車後就很努力的往出站方向前進，似乎不再想聽到對方的怒罵言論，讓許多人感到心疼。（示意圖／取自pixabay）
更無奈的是，原PO下車時又遭到咆哮男、阿姨一陣嘲諷飆罵「來這裡遇到番仔啦！」「哇尬哩共啦，嘿丟嘎嘎嗚啦啦啊！」這讓她氣到不行，直呼「拜託要出門玩的時候，不要忘記帶做人的基本素質出門好嗎？」

網友見狀紛紛安慰「我覺得妳沒有錯，而且妳也很客氣，妳的遭遇我只能表示遺憾與同情，可惜當下沒有人能站出來幫妳」、「我覺得對方這樣很不要臉欸！根本超沒禮貌」、「我也都會直接請很吵的人安靜一點，你做的很棒」、「你真的很衰，他們還人多示眾欺負你，抱抱你」、「光那句番仔就可以告了，超級歧視」。（編輯：詹鎰睿）

麥當勞又變圖書館？他吃飯突收髒話紙條　國中生：小聲點

辦桌遇大媽「囂張打包」！他餓到買便當　怒飆：真沒教養

文組被歧視？她遭科技業男友狂酸「薪水少」崩潰：是真的

企鵝妹遇搭訕！噁男「歧視言論」全錄下　網見實情全怒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.61%19.39%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀