出遊團坐火車「狂吵發便當」！女客勸導遭咆嘯：遇到X仔

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直到有人開始吆喝「誰需要飲料？還有誰沒拿？」這才讓原PO決定出聲勸導，「不好意思，能不能請你們小聲一點？」怎料，第一次沒有人理會，第二次提高音量說「不好意思！可不可以請你們小聲一點？車上還有其他的人要休息。」結果卻換來一名阿姨怒罵「你現在比我們大聲欸！」
一陣辯論後，發便當的男子也加入戰爭，並用歧視的字眼開嗆「你是怎樣？你非洲來的嗎？我在發便當你在吵什麼！」接著在阿姨和咆哮男的一搭一唱之下，「好啦好啦，不用理這種人」、「莫名奇妙！我在發便當你在吵什麼！」「你下車！你給我下車！」「這裡有沒有警察啊？怎麼有這種人。」原PO才決定傳簡訊請台鐵人員幫忙出面平息吵鬧。
更無奈的是，原PO下車時又遭到咆哮男、阿姨一陣嘲諷飆罵「來這裡遇到番仔啦！」「哇尬哩共啦，嘿丟嘎嘎嗚啦啦啊！」這讓她氣到不行，直呼「拜託要出門玩的時候，不要忘記帶做人的基本素質出門好嗎？」
網友見狀紛紛安慰「我覺得妳沒有錯，而且妳也很客氣，妳的遭遇我只能表示遺憾與同情，可惜當下沒有人能站出來幫妳」、「我覺得對方這樣很不要臉欸！根本超沒禮貌」、「我也都會直接請很吵的人安靜一點，你做的很棒」、「你真的很衰，他們還人多示眾欺負你，抱抱你」、「光那句番仔就可以告了，超級歧視」。（編輯：詹鎰睿）