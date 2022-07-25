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動滋健身券「中籤無法領取」怎麼辦？手把手教學一圖搞懂

▲「1000元動滋健身券」已抽出幸運兒，7/25開放領用。但有民眾明明中籤卻卡關，無法領取怎麼辦？《NOWnews今日新聞》手把手教學，讓大家一圖搞懂怎麼順利破解難關。（圖／Shutterstock）
▲「1000元動滋健身券」已抽出幸運兒，7/25開放領用。但有民眾明明中籤卻卡關，無法領取怎麼辦？《NOWnews今日新聞》手把手教學，讓大家一圖搞懂怎麼順利破解難關。（圖／Shutterstock）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-25 13:15:00

體育署加碼「1000元動滋健身券」已抽出幸運兒，今（25）日開放領用，6大QA懶人包一次搞懂怎麼花，可以分次折抵消費，連餘額也能查。但有民眾明明中籤卻卡關，無法領取「動滋健身券」怎麼辦？《NOWnews今日新聞》手把手教學，讓大家一圖搞懂怎麼順利破解難關，秒領1000元有圖解。

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▲動滋健身券中籤幸運兒，遇到「無法領取」問題有得解。（圖／翻攝自動滋網）
▲動滋健身券中籤幸運兒，遇到最右側「無法領取」畫面，需進行「身分驗證」。（圖／翻攝自動滋網）
中籤卻無法領取「動滋健身券」怎麼辦？請民眾先確認身分證字號或統一證號、手機號碼、出生月日等資料，都輸入均正確無誤，若仍無法收到簡訊驗證碼，便需進行「身分驗證」。得暫時放下「動滋網」，先至「全民健保行動快易通」APP取得「健保卡OTP認證碼」。

至於如何取得「健保卡OTP認證碼」？詳細步驟如下：

(1) 下載「全民健保行動快易通－健康存摺」APP，並註冊完成， 登入成功後進入「首頁」，點選「健保卡 OTP 認證」選項， 按下「產製健保卡 OTP 認證碼」，取得 6 碼之健保卡 OTP 認證碼。

(2) 回到動滋網「領取動滋券」頁面，先填入身分證號，點選 「身分驗證」，進入身分驗證頁面。

▲中籤若領取卡關，請先至「健保快易通APP」進行身分驗證，取得6位數OTP認證。（圖／翻攝自動滋網）
▲中籤若領取卡關，請先至「健保快易通APP」進行身分驗證，取得6位數OTP認證。（圖／翻攝自動滋網）
(3) 在動滋網的「身分驗證」頁面，輸入剛剛取得 6 碼之健保卡 OTP 認證碼後，點選「確認」按鈕。

(4) 在「變更手機號碼」頁面，進行手機號碼變更，點選「發送驗證碼」按鈕。待收到簡訊驗證碼通知，輸入簡訊驗證碼，並點選「確認」按鈕，即完成身分驗證；便能成功顯示動滋健身券付款碼。

▲在動滋網「身分驗證」頁面，輸入剛剛取得 6 碼之健保卡 OTP 認證碼。（圖／翻攝自動滋網）
▲在動滋網「身分驗證」頁面，輸入剛剛取得 6 碼之健保卡 OTP 認證碼。（圖／翻攝自動滋網）
若中籤民眾按照上述操作仍無解，建議洽詢「動滋網」或客服專線 02-7752-3658（客服時間: 111 年 7 月 1 日起至 111 年 9 月 30 日止，每日 09:00-18:00）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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