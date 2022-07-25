《全明星4》開播夯爆！怪物新人大公開 他100m僅跑11秒
《全明星運動會》第四季終於在24日晚間播出第一集，引領期盼的三隊分組全新賽制登場，在第一集播出後討論度相當熱烈，其中在第一個環節測試賽當中，播出的田徑100m以及壘球的項目，雙雙都已經有人打破紀錄，讓才剛開始的節目就充滿刺激熱血的氛圍。
在第一輪田徑賽當中，Zing就以11秒24的成績贏過第二季林敬倫的11秒58，突破男子大會紀錄，表現讓在場領隊及主持人讚譽有加！Zing在訪問時，也坦言其實第三季的時候就有報名，但沒有被選上，於是多準備了一季的時間；而在女子組當中，林玉書則也以14秒80的成績，突破黃沐妍的15秒13，刷新女子大會紀錄，男女100m都再創佳績。
隨後播出的壘球投擲當中，女生「素人棒球女神」賴Ki投出39.64m的好成績，成功刷新了先前學姊吱吱所創下的紀錄；男子的部分由於上季曹佑寧70.22公尺太難突破，本季黃宏軒以67.70公尺成為大會第二名紀錄保持人，也是相當不錯的表現。
才剛開播就已經有3位選手打破大會紀錄，加上這次節目又是三組分隊的新型態，在Dcard「全明星版」上，不少死忠觀眾紛紛熱議「太神啦！第一集就有三個破紀錄，扯爆」、「太期待這一季了！」、「看來可以好好透過節目認識所有人了」、「第四季感覺會很圈粉，好期待下週是誰游泳破紀錄R」、「必定每週看爆......第四季感覺很精彩啊！」（編輯：張嘉哲）