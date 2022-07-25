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哪國的炸雞最強？老饕答案一面倒　韓式「2敗筆」慘輸了

▲炸雞是不少人心目中相當罪惡的東西，但擁有酥脆的外皮搭配一口咬下噴出的肉汁，總是讓人吃完都會一再吮指。（示意圖／翻攝pixabay）
▲炸雞是不少人心目中相當罪惡的東西，但擁有酥脆的外皮搭配一口咬下噴出的肉汁，總是讓人吃完都會一再吮指。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 10:19:01

炸雞是不少人心目中相當罪惡的東西，但擁有酥脆的外皮搭配一口咬下噴出的肉汁，總是讓人吃完都會一再吮指。而近日，就有網友討論「哪一國的炸雞最好吃啊？」貼文引發熱議，其中韓式炸雞雖然也有不少人喜愛，但同時負評也如潮，其敗筆原因在於「根本不是炸雞口感」、「醬料太厚重」等，引起熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「想說週末的晚上，最喜歡來一份炸雞當宵夜收心，油滋滋又酥脆的口感加上肥宅快樂水，簡直是超級完美！但炸雞的種類五花八門，有美式炸雞、韓式炸雞、台式炸雞、日式炸雞，今天想不到要吃哪一種口味而煩惱，大家覺得最強的是哪一國的呢？」

▲宜蘭營業超過30年的「炸雞神店」比薩客驚傳收攤，讓不少在地人相當不捨。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友討論哪一國的炸雞最好吃，引起廣大熱議。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「日式的唐揚雞超強」、「我還是覺得美式的炸法最符合炸雞的定義」、「台式鹽酥雞有點弱，但我排第二」、「真的要說，我吃過最好吃的炸雞是日本」、「我覺得美式最頂」、「韓式是我唯一不行的....」、「韓式不錯吃，但真的太容易膩了」、「韓式說真的不行，偶爾吃還行，但宵夜完全不會想吃」、「韓式上次我們吃一塊就擱置」、「只有美式的雞皮吃起來才爽」、「美式的雞皮才叫做炸雞好嗎？」

綜合網友意見，多數人最推崇的炸雞為「美式炸雞」，因其外皮炸起來酥脆的口感，深受不少老饕喜愛；而「韓式炸雞」雖然也有人喜愛，但因為韓式炸雞走醬料厚重系列，導致炸雞外皮濕潤失去酥脆口感，相對也比較重口味，讓不少人認為是吃一兩塊就會很膩的炸雞，是四國當中排名較靠後的炸雞。（編輯：張嘉哲）

▲「韓式炸雞」配炸年糕超好吃？答案意外揭真相。（示意圖／／取自 pixabay ）
▲「韓式炸雞」醬料較厚，不少老饕認為失去炸雞口感且很容易膩。（示意圖／取自 pixabay ）

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