鬼門開倒數！專家曝「4生肖」容易卡到陰　這些地方別去

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老鼠和蛇都是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，因此比較喜歡陰暗且潮濕的地方，然而這樣的習性自然較容易吸收到夜間的晦氣跟煞氣，所以比較容易卡到東西。再加上老鼠、蛇喜歡洞穴、濕地等地，天生就容易「帶陰」，所以在鬼月也要特別當心。老師也提醒，在鬼月時，海邊、河邊和山上盡量都別前往。
第二名「屬猴」：
猴子通常都棲息在山林內，喜歡去樹林茂盛之處，不過依照風水學來說，樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴者，鬼月容易感冒生病或是身體不適，要避開一些茂密的樹林或榕樹，也要遠離感冒中的友人，老師也提醒，現在疫情期間更要盡量避免共食聚會，減少去人多的地方。
第一名「屬豬」：
豬隻在古時候圈養的地方都比較污穢、骯髒，因此我們形容人環境骯髒時，也都會說「你是住在豬圈嗎」，也就是說，若越髒亂，晦氣和煞氣也就越重，因此在鬼月更容易招來不乾淨的東西。老師也提醒，屬豬的朋友要盡量避免去環境髒的地方，像是垃圾場、夜店等人多容易髒亂之處，同時也要注意住家整潔，這樣在鬼月也能更安心。（編輯：郭佩蓉）
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