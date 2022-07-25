COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鬼門開倒數！專家曝「4生肖」容易卡到陰　這些地方別去

▲快要鬼門開了，小孟老師就提醒，4生肖「鼠、蛇、猴、豬」要特別注意，有一些地方最好還是不要去，否則容易卡到陰，影響健康。（示意圖／取自pixabay）
▲快要鬼門開了，小孟老師就提醒，4生肖「鼠、蛇、猴、豬」要特別注意，有一些地方最好還是不要去，否則容易卡到陰，影響健康。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 11:43:09

7月29號就是農曆7月初一，也就是「鬼門開」了，不少人都擔心自己的運勢會受到影響，對此，清水孟國際塔羅小孟老師就提醒，4生肖「鼠、蛇、猴、豬」要特別注意，有一些地方最好還是不要去，否則容易卡到陰，影響健康，快揪家人朋友一起來看看！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲快要鬼門開了，小孟老師就提醒，4生肖「鼠、蛇、猴、豬」要特別注意，有一些地方最好還是不要去，否則容易卡到陰，影響健康。（示意圖／取自pixabay）
▲快要鬼門開了，小孟老師就提醒，4生肖「鼠、蛇、猴、豬」要特別注意，有一些地方最好還是不要去，否則容易卡到陰，影響健康。（示意圖／取自pixabay）
第四、第三名並列「屬鼠、屬蛇」：

老鼠和蛇都是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，因此比較喜歡陰暗且潮濕的地方，然而這樣的習性自然較容易吸收到夜間的晦氣跟煞氣，所以比較容易卡到東西。再加上老鼠、蛇喜歡洞穴、濕地等地，天生就容易「帶陰」，所以在鬼月也要特別當心。老師也提醒，在鬼月時，海邊、河邊和山上盡量都別前往。

第二名「屬猴」：

猴子通常都棲息在山林內，喜歡去樹林茂盛之處，不過依照風水學來說，樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴者，鬼月容易感冒生病或是身體不適，要避開一些茂密的樹林或榕樹，也要遠離感冒中的友人，老師也提醒，現在疫情期間更要盡量避免共食聚會，減少去人多的地方

第一名「屬豬」：

豬隻在古時候圈養的地方都比較污穢、骯髒，因此我們形容人環境骯髒時，也都會說「你是住在豬圈嗎」，也就是說，若越髒亂，晦氣和煞氣也就越重，因此在鬼月更容易招來不乾淨的東西。老師也提醒，屬豬的朋友要盡量避免去環境髒的地方，像是垃圾場、夜店等人多容易髒亂之處，同時也要注意住家整潔，這樣在鬼月也能更安心。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

鬼門提早開「4生肖」遇劫數！屬鼠有血光之災　小傷不斷

7月下半「4生肖」財運爆發！這位易中獎　一路旺到鬼門開

鬼門開倒數了！「11個現象」家中恐有鬼　大量螞蟻是徵兆

鬼月情侶勿犯8大禁忌！不可以壁咚　「3句話」千萬別說

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.56%19.44%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀