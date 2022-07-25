花1500元吃日本A5和牛！「餐點上桌」眾傻眼：根本鹹豬肉
到餐廳花錢吃大餐，最害怕的莫過於踩雷了！就有一名女網友發文，表示自己到餐廳點了一份1500元的日本A5和牛，結果一端上桌全場傻眼，送上來的餐點和菜單上的照片根本不一樣，貼文及照片一出，網友也傻眼「浪費錢」、「根本鹹豬肉」。
該名網友在臉書社團《爆料公社二社》發文並貼出兩張照片，從菜單上的照片可以看到，A5和牛牛排的油花分佈均勻，看起來相當美味。不過原PO實際拿到的餐點卻完全不同，鐵板上的肉幾乎一半以上都是油脂，旁邊還有像是花椰菜、洋蔥、玉米粒等配料。這也讓花了1500元的她有些不能接受，「這個油花大家吃得下去嗎？老闆說這是正常的油花分佈，我是看到菜單上的照片才點的…」。
貼文一出，掀起熱議，「這不是油花是肥肉吧」、「鹹豬肉鐵板燒…好吃」、「紐約客變盤子客」、「不說我還以為是鹹豬肉」、「J個是培根吧」、「滿滿的『油』花在哪」、「浪費錢……」、「不說牛肉的話，我還比為是用煎不熟的三層豬肉」。
也有內行人分析，「這份量…真的A5和牛不止1500元」、「A5哪這麼便宜」、「這塊等級我覺得沒到那價位，多報了，A5肉質應該分佈均勻」、「未注意肌肉紋理方向，切的方式錯誤才容易看起來像這樣」、「1500元怎麼可能吃得到A5和牛牛排」、「這塊等級我覺得沒到那價位，多報了，A5肉質應該分佈均勻」。（編輯：郭佩蓉）