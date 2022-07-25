被彰化自來水嚇壞！他拉出濾心變「巧克力捲」 網全看傻
為了確保水質乾淨，許多人家中會再安裝淨水器，不過近日就有一名彰化網友抱怨，家中淨水器只換濾心一個月，拿出來竟整條變巧克力色，且向自來水公司反應過後還是沒有改善，讓他相當崩潰，貼文曝光後立即引起熱議。
該名網友在臉書「爆料公社」中貼文，他表示家中濾心只用了一個月，拿出來竟變成兩條深咖色的「巧克力捲」，在這間透天新屋已經住3年，附近鄰居都是這樣，自來水也是過完濾芯才進水塔的，因此和水塔沒有關係，也有和自來水公司反應過，對方認為是管路髒的問題，因此兩個月前已將附近管線全部更換成新的，卻還是毫無改善，所幸台水已與他聯絡，不過也讓他無奈嘆：「只用一個月的大胖濾心連續兩道都這麼髒是正常嗎？」
貼文一出，網友紛紛看傻留言，「這好像巧克力奶油蛋捲唷！裡面的礦物質好像挺多的」、「這是冬瓜茶磚吧，還是水塔裡有什麼不乾淨的東西」、「如果有裝水塔，檢查水塔看看」、「這太髒了吧，不是自來水端有問題就是管線問題」、「感覺要再多加一座」、「7天換一次濾心」、「這是機油濾心嗎？」、「不說還以為你是接石油」、「我家半年的濾心也沒那麼誇張」。
另外，也有住在彰化的在地人直言，「彰化水質不意外，建議再多裝一道」、「如果你是住彰化，這個是正常的，彰化水質超爛的」、「彰化溪湖水質也很差，反應很多次依然沒用」、「如果是住彰化這樣很正常」。（編輯：賴禹妡）