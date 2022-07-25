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漫威《律師女浩克》8月登場！網見預告片嗨翻：他也來了

▲漫威影集《律師女浩克》8/17登場，讓影迷興奮直呼「跟電影預算差不多高」。（圖／Ｍarvel TW YouTube）
▲漫威影集《律師女浩克》8/17登場，讓影迷興奮直呼「跟電影預算差不多高」。（圖／Ｍarvel TW YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 14:33:03

漫威英雄宇宙繼《驚奇少女》影集播映後，緊接而來的《律師女浩克》則將在8月17日正式登場，預告片也在本月24日提前曝光，如同漫威的風格，依舊帶來滿滿的彩蛋，除了浩克、至尊魔法師老王等角色客串回歸以外，在片尾中竟然還有夜魔俠的現身，讓許多影迷大呼過癮。

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漫威英雄宇宙第四階段的影集《律師女浩克》（She-Hulk: Attorney at Law）確定在8月17日正式於Disney+上映，一共推出9集。預告片也先行曝光，可以看到「浩克」布魯斯班納正在為表妹珍妮佛進行特訓，好適應浩克的變身狀態，而珍妮佛雖然擁有英雄身分，也是一名致力於幫助超人類提供法律援助的律師，而客戶正是浩克過去的反派「惡煞」。

▲漫威影集《律師女浩克》（圖／Ｍarvel TW YouTube）
▲夜魔俠確定在《律師女浩克》中現身客串。（圖／Ｍarvel TW YouTube）
值得一提的是，這次影集中還出現了「全宇宙最忙碌的至尊魔法師」老王，同樣在劇情裡請求珍妮佛幫助，不過最讓大家興奮的是，在預告片尾畫面竟然出現手持雙棍武器的「夜魔俠」。讓大家興奮直呼「不管是影集還是電影，漫威真的很懂觀眾胃口」、「夜魔俠這個身份正式回歸了！讚啦！」「驚奇少女帶回變種人，女浩克帶回夜魔俠，漫威第四階段越來越有趣」、「原創影集的預算跟電影差不多了！」

據了解，夜魔俠是漫威宇宙的原創英雄，自2012年漫威從二十世紀福斯影業收回角色後，隔年就確定正式加入漫威宇宙，並拍攝長達3季的Netflix電視影集，講述一位從小因意外失去雙眼的盲人律師打擊犯罪的故事。事實上，飾演主角的查理考克斯，也曾以夜魔俠的身分出現在《蜘蛛人：無家日》也是首次現身在漫威宇宙，而漫威也確定將在2024年春天上映《夜魔俠：重生》影集。（編輯：詹鎰睿）


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