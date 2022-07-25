甜美女警搭機短片爆紅！本尊神到了 網友：根本引人犯罪
人人都愛看帥哥美女！尤其在各行各業中，充斥著許多顏值寶藏。近日，IG版面上流傳了一段影片，一名女警終於在上了許久的班準備飛往澎湖遊玩，於是利用幾個搭飛機以及在地遊玩畫面拼接之後上傳，沒想到影片突破125萬人觀看，更有不少網友開玩笑直言「女警長這樣根本引人犯罪！」掀起討論。
近日IG瘋傳一段影片，一名女警拿著手機接著轉過來面對鏡頭，上頭寫著「澎湖」來電，隨後接聽後，畫面就轉到自己上機艙、搭飛機的過程，影片最後配上她在地玩水的以及旅遊的模樣，由於該名女警長相甜美可愛，該片段又經過IG日前推出的「REELS」短影片演算法後，竟然暴增到125萬人搶看。
不少人看完影片後紛紛留言「根本引人犯罪！這我可以」、「有種想在她執勤的時候違規了」、「這應該很常被路人搭訕吧」、「好可愛的警花！笑容讓我瞬間融化」、「超級可愛的警花.....感覺人很棒嗚嗚」、「辛苦嘍！好好休假拼命玩」、「警察要休長假感覺比較難，看出來有多開心，超正的」、「笑起來實在太好看啦！」
而《NOWnews》記者也循線找到該名警花IG，發現是一位名為「Debby」的女警，她羞澀地向記者透露「也沒想到短影片會受到大家歡迎，真的謝謝大家」，對於自己目前幾歲，Debby則說，自己現在24歲，在新北蘆洲某派出所任職，資歷是三年多。而Debby也搞笑分享「先前開單一位民眾闖紅燈，結果該男子表示『你已經開我三次闖紅燈了！可以給我LINE嗎？』」讓Debby苦笑的說「我根本沒印象啊！」場面相當爆笑。（編輯：張嘉哲）