夏天飲料霸主是誰？全場秒答「這罐」狂點頭：絕對第一線
夏天的炎熱高溫常常讓人受不了，需要來杯飲料解渴消暑，不過除了手搖飲之外，還有什麼飲料值得買呢？對此就有網友好奇問，在開架飲料中哪瓶才是夏天飲料霸主？貼文一出，不少人秒喊「純喫茶」，狂讚：「依我的經驗，純喫茶絕對第一線！」
該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中，只見他拍下所有架上的飲料，想知道在炎熱的夏天中，到底哪一罐才是飲料霸主，因此好奇問：「夏天飲料霸主！大家會推薦誰？」
貼文一出，許多網友秒喊純喫茶，「最近很夯的純喫茶」、「依我的經驗，純喫茶絕對第一線」、「今年夏天絕對是純喫茶」、「除了純喫茶還是純喫茶」、「純喫茶系列鮮柚和檸檬綠，超好喝」、「純喫茶紅茶加鮮奶超好喝」、「純喫茶檸檬紅茶首選」、「純喫茶」、「除了好喝之外」、「沒有滿百也會送點數」。
也有網友分享，「農榨系列的飲料都好喝，酸酸甜甜的」、「白開水最好丶又解渴沒負擔」、「蘋果紅茶，沒有之一」、「飲冰室奶綠是我的最愛」、「義美錫蘭紅茶，常常買不到」、「無糖的愛之味麥仔茶」、「茉莉茶園，從小到大的好味道」、「只有愛義美鮮奶茶」、「泰山無糖仙草茶，回甘好喝又超退火」。（編輯：賴禹妡）