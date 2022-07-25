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26歲學生妹討「七夕禮物2萬塊」！男友1動作遭飆罵：小氣

▲有男網友抱怨，學生女友會依照他收入高低來決定禮物價格，結果兩人卻因為金錢觀念大吵一架，讓大家看了直搖頭。（示意圖／取自photoAC）
▲有男網友抱怨，學生女友會依照他收入高低來決定禮物價格，結果兩人卻因為金錢觀念大吵一架，讓大家看了直搖頭。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-25 17:06:57

隨著七夕情人節即將到來，大家都想盡辦法要給伴侶一份難忘的驚喜。對此，一名月入10萬元的工程師就抱怨，女友因為他收入高的關係，覺得七夕禮物就應該貴重一點，大約1到2萬塊，但原PO卻認為，那就該調整一下生日禮物的預算，最終兩人的金錢觀落差太大而吵架，故事也讓人看了紛紛搖頭。

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一名網友先是在《PTT》Boy-Girl板發文詢問「禮物的價位跟自己的年收有關嗎？」他表示，女友對他說，「你今天如果月入5萬，送兩萬的東西我會覺得你很大方，你今天月入10萬，送兩萬的東西給我，我會覺得你很小氣，因為不捨得在我身上花錢」並強調這是大部分人的想法。

但原PO則認為，就算月收入20萬，2萬塊禮物對他來說還是很貴，「不應該期待對方收入越高就要給自己越貴的東西。」卻被女友打槍，說他的想法不是正常人會有的！當時貼文曝光後，大家風向一面倒，都不太認同女友說法，更認為原PO最後一定會分手。

怎料，事隔兩天後原PO再度發文解釋，自己是名月入10萬的32歲工程師，女友則是26歲的學生，目前兩人是租著接近3萬的房子，「我出的房租是他給的三倍」，相處也並非AA制，而約會玩樂大部分的交通住宿等開銷都是他付錢居多。

他還原經過，是他原本計畫要在女友年底的生日時，送台Mac當作禮物，怎料，女友卻說她很注重儀式感，希望能在七夕情人節先收到一份有正式感的禮物，而且不要太便宜，經過溝通才得知女友大概就是要1、2萬塊的東西，「具體上其實可能是項鍊或是包包」。

▲許多情侶約完會喜歡一起在家追劇，偽串流影音平台詐騙在1月達到高峰，趨勢科技偵測直逼1.9萬筆。（圖／取自pixabay）
▲大家聽完後都建議原PO，若真的無法溝通，那乾脆分手，不然太痛苦了。（圖／取自pixabay）
這讓原PO心想，那生日的預算就要調低，沒想到女友一聽無法接受，更反過來痛斥他小氣又可笑，並強調只是想和其他女生一樣，偶爾得到撒嬌後要到禮物的甜蜜感，而不是貪圖他的錢財物質，「如果這點我沒辦法做到，她會很失望」，原PO也反過來問她「為什麼會需要用價格來衡量禮物價值？」結果兩人就大吵一架。

最後原PO結論，他就是不解女友，會依照收入來決定禮物價格高低，他認為送禮不該是理所當然，價格更不是如此；但女友卻為此感到心寒，反認原PO會在未來生活花費上錙銖必較，而撇除金錢觀這方面，其實兩人都很合拍，目前正積極溝通中。

整段故事聽完後，大家也紛紛搖頭奉勸「為何不分呀…」「分手啊！這麼簡單她就是在問，你要用多少錢買她」、「分手…我是女的我也不能接受你女友觀點，有禮物心意夠就很好了」、「她才令人心寒吧，自己都還沒出社會，討東西還這麼理直氣壯」、「笑死！要儀式感的都是出一張嘴的」、「看到要送這麼多禮物直接end，你只是個ATM」。（編輯：詹鎰睿）

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