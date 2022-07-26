劍湖山「滑水道正妹」爆紅！閃現1秒畫面曝 本尊神到了
炎炎夏日來臨，劍湖山世界日前宣傳台灣唯一水上自落體設施「尖叫無底洞」時，開頭出現一名「泳裝正妹」，雖然劍湖山無厘頭在正妹滑下之後，變成男生的畫面，讓不少人笑說這是「性別轉換滑水道」。而影片引起廣大回應，也有神人老早就發現該名女子身分為「重機女孩江江」。
劍湖山日前推出15秒的宣傳片中，一名正妹穿著紅白色斑點的泳裝，雙手環抱在胸前，站在滑水道上準備墜落，雖然畫面僅有一秒就消失，但卻一開始就讓不少觀眾吸住眼球。不過進入划水道中，被網友抓包正妹突然穿著黑色泳褲，果不起來最後衝出來的是一名赤裸上半身、穿著泳褲的男子，讓網友直接笑噴表示「性轉滑水道？」、「下來女生，衝出來變男生，誰敢玩啊哈哈哈哈哈」。
超有創意的影片，短短沒幾天就破30萬觀看，不少網友紛紛回應「跪求泳裝正妹R！劍湖山敢捉弄我們啊？」、「強烈要求劍湖山出面負責！說明女生IG」；而也有眼尖網友馬上就認出該女子的身分，是一位名為「江江」的重機女孩，其IG擁有5.6萬人追蹤，人氣相當高，甜美的臉龐搭配重機，著實成為流量密碼。
而江江本人也在劍湖山貼文底下留言「原諒他吧！我在這！[email protected]s95175389work」，幽默地替劍湖山化解危機；劍湖山事後也在IG上貼出限時動態，要大家息怒，並且附上江江IG帳號，讓不少網友笑翻表示「這個公關處理可以啊！」
據了解，江江本名江偉恩，為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照，擁有中文、日文及台語的對話主持能力，個性相當親切活潑，這次因為劍湖山1秒的鏡頭，意外話題度大爆升。（編輯：張嘉哲）