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IG不是最強！「禁止修圖APP」衝排行第一　交友規則太狂

▲來自法國的「BeReal」人氣飆升，近日直衝App Store的榜首。（示意圖／取自pixabay）
▲來自法國的「BeReal」人氣飆升，近日直衝App Store的榜首。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 07:31:26

Instagram自從更新之後功能越變越多，可以說是逐漸取代臉書的地位，前些日子又推出「REELS」短影片的功能，整合訊息、社交以及影片產製的全方位APP，深受全球用戶喜愛，不過，現在卻逆轉了！來自法國的「BeReal」人氣飆升，近日直衝App Store的榜首！其使用規則更是引爆歐美年輕人熱烈討論。

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綜合外媒報導，這款來自法國的社群軟題「BeReal」其實早在2020年就推出，在法國大受歡迎之後，今年上半年開始國際化，在美國大學生之間流行，依據市調Sensor Tower的報告，光是7月11日當周的下載量就高達170萬次，用戶成長速度相當驚人。

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▲近日一款來自法國的APP「BeReal」大爆紅，衝上下載APP的排行第一名。（圖/記者張嘉哲翻攝）
其中有趣的是「BeReal」的使用方式，包括三大特點，第一，「每日一次隨機突襲」，BeReal使用者每日會在隨機時間點收到通知「該BeReal了」（Time to BeReal），必須在收到通知2分鐘內拍下照片並且發布，每天只有一次的機會。

第二，「不能使用修圖功能以及濾鏡」，拍照能夠的使用前後鏡頭拍攝，一次可以拍攝兩張照片，紀錄自己當下正在做的事情，不過卻完全不能使用濾鏡以及修圖；第三，「禁止荒廢潛水」，如果未能在規定時間內上傳照片，仍然可以發文，但會被標記「遲交」的記號，一定要發布貼文，才能看到用戶好友們的照片，嚴防潛水。

該消息曝光後，立刻被轉往各大社群討論，不少人紛紛回應「真，real」、「不能用濾鏡我看一堆人不敢用了XD」、「太好笑，還有防止潛水的機制」、「也好欸！如果防潛水，確保身邊好友都還活著哈哈哈哈」、「真的Real欸，不能用濾鏡給推」、「每日一突襲感覺好逼人R，會不會有時差問題？」而《NOWnews》記者實際前往App Store查看，該款APP果然成為免費APP下載第一名，顯見熱度真的相當高，有興趣的民眾不妨可以下載來玩看看！（編輯：張嘉哲）

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