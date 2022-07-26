IG不是最強！「禁止修圖APP」衝排行第一　交友規則太狂

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中有趣的是「BeReal」的使用方式，包括三大特點，第一，「每日一次隨機突襲」，BeReal使用者每日會在隨機時間點收到通知「該BeReal了」（Time to BeReal），必須在收到通知2分鐘內拍下照片並且發布，每天只有一次的機會。
第二，「不能使用修圖功能以及濾鏡」，拍照能夠的使用前後鏡頭拍攝，一次可以拍攝兩張照片，紀錄自己當下正在做的事情，不過卻完全不能使用濾鏡以及修圖；第三，「禁止荒廢潛水」，如果未能在規定時間內上傳照片，仍然可以發文，但會被標記「遲交」的記號，一定要發布貼文，才能看到用戶好友們的照片，嚴防潛水。
該消息曝光後，立刻被轉往各大社群討論，不少人紛紛回應「真，real」、「不能用濾鏡我看一堆人不敢用了XD」、「太好笑，還有防止潛水的機制」、「也好欸！如果防潛水，確保身邊好友都還活著哈哈哈哈」、「真的Real欸，不能用濾鏡給推」、「每日一突襲感覺好逼人R，會不會有時差問題？」而《NOWnews》記者實際前往App Store查看，該款APP果然成為免費APP下載第一名，顯見熱度真的相當高，有興趣的民眾不妨可以下載來玩看看！（編輯：張嘉哲）