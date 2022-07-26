統一發票「中獎機率飆升」方法曝！不懂超虧：中超過一萬

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原PO表示「上一次雲端沒有中已經是2019年3、4月的事情了，已經很久沒拿現金付款了，都是刷信用卡或行動支付，所以都歸戶到雲端裡了，已經一年多紙本沒中過了，看上面圖片也有很多都是『專屬獎』中的，建議大家手邊有會員能歸戶的還是去歸戶，雲端還是蠻能中獎的」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我有一個月中五千增額獎，真的超爽」、「嚐過雲端發票甜頭真的就回不去！」、「不懂不用雲端發票的人在想什麼，能提高中獎機率也不肯！真的虧」、「我也是每期都中，上期中兩千多，真的開心」、「用雲端後雖然沒有每期都中，但至少比紙本好多了」、「中一萬大概快有些人一輩子的份了哈哈哈哈」、「我雲端中過四萬的，超爽」、「幾乎每期都有500+1，載具真的用起來啦！」、「雲端中過三次兩千，N次500的，加起來算一算也破萬了！」
而今年「增開六獎」的號碼取消，財政部先前就透露「為了妥善運用發票給獎經費、回饋支持雲端發票的消費者，每年初，財政部會參考前一年度兌領情形及當年度預算，重新規劃獎別及組數，今年1-2月期發票起，小確幸更多啦！雲端發票專屬五百元獎直接從100萬組加碼到165萬組！」鼓勵大家使用雲端發票功能。（編輯：張嘉哲）