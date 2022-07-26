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鬼門開倒數「5行為」容易招陰！專家：1動作恐見到好兄弟

▲7月29號就是「鬼門開」了，對此，小孟老師就提醒，在鬼月「5種飲食」容易招陰，務必格外謹慎。（示意圖／取自pixabay）
▲7月29號就是「鬼門開」了，對此，小孟老師就提醒，在鬼月「5種飲食」容易招陰，務必格外謹慎。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 09:46:23

2022年下半年已到來，國曆7月29號也就是「鬼門開」了，對此，清水孟國際塔羅小孟老師就提醒，在鬼月「5種飲食」容易招陰，務必格外謹慎，快揪家人朋友一起來看看！

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▲7月29號就是「鬼門開」了，對此，小孟老師就提醒，在鬼月「5種飲食」容易招陰，務必格外謹慎。（示意圖／取自unsplash）
▲7月29號就是「鬼門開」了，對此，小孟老師就提醒，在鬼月「5種飲食」容易招陰，務必格外謹慎。（示意圖／取自unsplash）
TOP5：不要吃生魚片

鬼月切記生魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

TOP4：梨子

鬼月晚上儘量不要吃梨子，因為俗語說:「招梨來（招你來）」，因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。

TOP3：鴨蛋

鴨蛋在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰，另外古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」，因此閩南有句話說「到蘇州賣鴨蛋」，因此鬼月不要吃鴨蛋。

TOP2：不要插筷子吃飯

鬼月中不要把筷子插在飯上吃飯，因為只要你把筷子插在飯上就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月儘量避免這樣的狀況發生。

TOP1：不要含冰塊

鬼月不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」， 若你住家離河堤或海邊很近容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更容易會想含冰塊消暑，務必格外謹慎。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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