兄弟許基宏被丟包！悍將國道神救援：哪有休息站交易的啦
中華職棒CPBL下半季今（26）日比賽由中信兄弟、富邦悍將要在高雄澄清湖上演「金控大戰」，怎料兩隊昨日卻在國道上上演季中交易的震撼彈。原來是中信球星許基宏遭到象隊巴士丟包，只好搭上悍隊巴士的追逐，許基宏更自嘲被賣到富邦悍將，「哪有休息站交易的啦！」整段過程讓大家笑到不行。
昨日富邦悍將投手郭俊麟，就在IG限動上曝光這段趣味小插曲，只見悍將隊巴上卻意外出現了拿著食物和飲料的中信球員許基宏，郭俊麟則笑虧「啊你們家的巴士勒？」緊接著下一段畫面就看到象隊巴士，停在國道路肩上，在窗外緩緩而過，許基宏這才笑著搖頭準備下車。
原來是兩隊要在休兵日搭乘隊巴南下備戰，結果剛好在國道新營休息站巧遇，沒想到才剛買完東西的許基宏，出來才發現被象隊巴士意外丟包，只好搭乘悍隊巴士的順風車追逐，最後兩隊才在國道上進行「交易」也結束了許基宏的國道歷險記。
更好笑的是，當許基宏回到隊巴時，司機也不好意思地道歉，也讓他忍不住笑喊「哪有休息站交易的啦！把我賣去富邦～」讓自家隊友們是笑到不行。
這段有趣的插曲，也立刻被PTT球迷們瘋傳朝聖，紛紛大笑「我真的會笑死」、「少慶揮手掰掰那邊 好可愛」、「基宏：欸我還沒上車欸」、「休息站撿到一壘砲」、「路上撿到敵隊砲」、「去休息站買個東西出來發現爪巴不見惹XD」、「遊覽車都開了，你還在買零食啊基宏」、「還好兩隊有遇到，還有邦巴可以搭」、「基宏被丟包辛酸畫面流出XD」。（編輯：詹鎰睿）