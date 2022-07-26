「YouBike正妹」飆速超車！騎士看儀表板傻了：我騎70耶
位在新北市蘆洲、五股之間的二重疏洪道，舒適又宜人，是許多民眾騎車、走路散心的好去處，卻也經常成為飆車熱點。一名網友就分享他的行車紀錄器，明明自己騎到時速70公里了，卻還是被一旁騎YouBike的正妹超車，真相、畫面曝光後，讓大家十分傻眼。
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」23日就上傳一部名為「騎70被YouBike超車」的影片，只見晚上騎在二重疏洪道的騎士，明明車速也不慢，正享受夜晚帶來寧靜時，旁邊內車道卻突然出現黑色上衣、淺色褲子、頭戴安全帽的YouBike女孩直接超車，讓他看傻了眼。
過了幾秒才發現，原來是腳踏車的背後還有一輛機車，疑似為女孩的友人，一男一女，男的邊騎邊把腳放在腳踏車後面，順勢帶出動力和速度，不過原PO當下時速為70公里，也就是說腳踏車的時速明顯超過70公里以上，而且還壓車過彎，行徑相當危險，直到測速照相機的出現，這3人才慢了下來。
影片曝光後，大家紛紛搖頭「一開始我以為是標題騙人！結果當youbike出現時真的嚇了一跳」、「他是ubike 騎在禁行機車上面也是理所當然的」、「一個不小心，就從勵志故事變歷史故事了」、「快農曆七月，都騎七十了，突然看到腳踏車真的會嚇一跳。」；據悉，這3人的危險行徑，可依《道路交通處罰條例》被視為「危險駕駛」，最高處以2萬元的罰緩，至於是否被檢舉受罰，仍有待警方進步調查說明。（編輯：詹鎰睿）