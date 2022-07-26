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神級YouTube頻道曝！「小女孩拔氣球」24億人看　網傻眼

▲網友發現一名印尼小女孩唱歌搖擺以及跟著媽媽指示拔下對應顏色的氣球，影片觀看數突破24億。（圖/YT＠Zuni and Family）
▲網友發現一名印尼小女孩唱歌搖擺以及跟著媽媽指示拔下對應顏色的氣球，影片觀看數突破24億。（圖/YT＠Zuni and Family）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 11:36:10

YouTube作為世界級的影音平台，在上頭可以看到來自不同國家的影音創作者產製的影片，然而也創造出不少高品質、高流量的影片在全球流傳，例如台灣的「葉式特工」產製的真人殭屍片，經常破千萬觀看成為台灣最強YouTube團隊。近日，就有網友討論「看過最莫名其妙但點閱率超高的影片是什麼？」貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「每天洗完澡都是兒子最快樂的半小時看電視、YouTube時間！但最近看到一個超莫名其妙的影片，就是一個小女孩搭配媽媽完全不標準的英文，查了一下是印尼的YouTube頻道，正當我想說這是什麼.....要切掉的時候發現這則影片竟然有24億點閱率＝＝......2019到今年也才3年多到底是有什麼魔力啊？

只見影片當中，是一部以教學小孩辨認顏色的影片，該名小女孩依照媽媽的指示，摘下媽媽手上不同顏色的氣球並且灌水，短短不到五分鐘的影片，點閱率竟然突破24億，因拍攝成本以及題材都相當簡單，能如此獲得高流量，讓人不懂原因為何。且仔細端看該頻道「Zuni and Family」的訂閱人數竟然突破1600萬人次，相當驚人。

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▲小女孩唱歌搖擺以及跟著媽媽指示拔下對應顏色的氣球，影片觀看數突破24億。（圖/YT＠Zuni and Family）
貼文一出，不少網友紛紛回應「靠一片10代家族人人不愁吃穿」、「這片的收益會有多少啊.....太浮誇了＝＝」、「摁摁....靜下心看完真的不知道24億的點」、「有滿多是類似elisa題材的，點閱率都超高」、「通常用兒歌配上5色的東西，點閱率都超高」、「Youtube搜尋三秒讓你笑出來的影片，都只有短短幾秒幾百萬觀看」、「好像色彩很豐富的話，點閱率都超高啊」。（編輯：張嘉哲）


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