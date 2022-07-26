神級YouTube頻道曝！「小女孩拔氣球」24億人看 網傻眼
YouTube作為世界級的影音平台，在上頭可以看到來自不同國家的影音創作者產製的影片，然而也創造出不少高品質、高流量的影片在全球流傳，例如台灣的「葉式特工」產製的真人殭屍片，經常破千萬觀看成為台灣最強YouTube團隊。近日，就有網友討論「看過最莫名其妙但點閱率超高的影片是什麼？」貼文引發廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「每天洗完澡都是兒子最快樂的半小時看電視、YouTube時間！但最近看到一個超莫名其妙的影片，就是一個小女孩搭配媽媽完全不標準的英文，查了一下是印尼的YouTube頻道，正當我想說這是什麼.....要切掉的時候發現這則影片竟然有24億點閱率＝＝......2019到今年也才3年多到底是有什麼魔力啊？」
只見影片當中，是一部以教學小孩辨認顏色的影片，該名小女孩依照媽媽的指示，摘下媽媽手上不同顏色的氣球並且灌水，短短不到五分鐘的影片，點閱率竟然突破24億，因拍攝成本以及題材都相當簡單，能如此獲得高流量，讓人不懂原因為何。且仔細端看該頻道「Zuni and Family」的訂閱人數竟然突破1600萬人次，相當驚人。
貼文一出，不少網友紛紛回應「靠一片10代家族人人不愁吃穿」、「這片的收益會有多少啊.....太浮誇了＝＝」、「摁摁....靜下心看完真的不知道24億的點」、「有滿多是類似elisa題材的，點閱率都超高」、「通常用兒歌配上5色的東西，點閱率都超高」、「Youtube搜尋三秒讓你笑出來的影片，都只有短短幾秒幾百萬觀看」、「好像色彩很豐富的話，點閱率都超高啊」。（編輯：張嘉哲）