美國妹「走斑馬線」被台男飆罵！嘆：行人命在台灣不值錢

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她也訪問了很多同樣住過台灣的外國朋友，像是有一名來自愛爾蘭的朋友就說，台灣的人行道特別少，此外行人在過馬路時，都要和汽車、機車爭道，尤其機車會想硬要插進來，但按照規定應是行人優先，車子要禮讓，也讓他覺得很煩躁。此外，他因為之前住在東門永康街，但該處道路實在太狹窄，因此他也建議「乾脆整條路規劃成人行道」，畢竟人口密集度不是交通問題無法解決的藉口。
崔璀璨接著分享數據，從圖片可以看到，巴黎、紐約市的人口密集度都高於台北，可是每10萬人的交通事故死亡率，台北卻位居第一，高達12.6人，相比之下，紐約3.2人，巴黎則是1.9人。她在影片中也分享曾經有日本人做過一支影片，「他上面直接寫『這裡是台灣，行人如螻蟻般低賤』」，而英文字幕則是「This is Taiwan.Pedestrian are cheap（行人的命在台灣不值錢）」，也讓她想起自己曾在台灣發生過的恐怖遭遇。
崔璀璨說，這也是讓她最傷心的一次，就是當她媽媽第一次來台灣玩時，她帶媽媽去西門町逛街，正當她們要過斑馬線，碰巧遇到斑馬線並沒有紅綠燈，她們再三確認左右都是紅燈之後才過馬路，豈料從100公尺外，有一輛機車朝著她們的方向加速，而她們都已經走了一半，絕對是「優先的」，但機車卻硬是要從她們倆前面衝過去。
這樣就算了，她提到，當時那位機車男還對著她們罵英文的髒話，讓她當下心裡感到非常不舒服，因為那是媽媽第一次來台灣，才來兩週就遇到如此沒水準的人，況且她很想讓媽媽體驗到台灣最好的一面，而不是讓媽媽感覺到台灣人對外國人很不友善，此外，她也很震驚，「這個人後面還載著一個抱著他的女生，這麼沒水準的人還可以交到女朋友，真的很想知道這個人在想什麼」。（編輯：郭佩蓉）