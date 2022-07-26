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美國妹「走斑馬線」被台男飆罵！嘆：行人命在台灣不值錢

▲美國正妹崔璀璨（Tristan H.）透露台灣什麼都好，就是「交通對行人很不友善」。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨YouTube）
▲美國正妹崔璀璨（Tristan H.）透露台灣什麼都好，就是「交通對行人很不友善」。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 12:26:28

來台灣住了快7年的美國正妹崔璀璨（Tristan H.），日前在YouTube頻道上傳一支名為「外國人認為台灣什麼都好，只是…」的影片，內容分享了她對台灣交通的看法，表示台灣什麼都好，台北還被Monocle雜誌列為全世界最適合居住的城市第10名，但就是「交通上」對行人不友善，甚至她還有一次在斑馬線上過馬路被台男罵髒話，讓她既傷心又難過。

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▲美國正妹崔璀璨（Tristan H.）透露台灣什麼都好，就是「交通對行人很不友善」。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨YouTube）
▲美國正妹崔璀璨（Tristan H.）透露台灣什麼都好，就是「交通對行人很不友善」。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨YouTube）
崔璀璨在影片中分享自己對台灣交通的看法，她透露自己之前在準備考台灣機車駕照時，有背過一個筆試考題，「行人過馬路時，汽車機車都禁止跨越斑馬線」，她當下看到這個題目還以為考題寫錯，因為在現實生活中，她看到的根本不是如此，有太多機車、汽車在有行人走動時，仍迫不及待地右轉，根本不像是考題寫的一樣。

她也訪問了很多同樣住過台灣的外國朋友，像是有一名來自愛爾蘭的朋友就說，台灣的人行道特別少，此外行人在過馬路時，都要和汽車、機車爭道，尤其機車會想硬要插進來，但按照規定應是行人優先，車子要禮讓，也讓他覺得很煩躁。此外，他因為之前住在東門永康街，但該處道路實在太狹窄，因此他也建議「乾脆整條路規劃成人行道」，畢竟人口密集度不是交通問題無法解決的藉口。

崔璀璨接著分享數據，從圖片可以看到，巴黎、紐約市的人口密集度都高於台北，可是每10萬人的交通事故死亡率，台北卻位居第一，高達12.6人，相比之下，紐約3.2人，巴黎則是1.9人。她在影片中也分享曾經有日本人做過一支影片，「他上面直接寫『這裡是台灣，行人如螻蟻般低賤』」，而英文字幕則是「This is Taiwan.Pedestrian are cheap（行人的命在台灣不值錢）」，也讓她想起自己曾在台灣發生過的恐怖遭遇。

▲美國正妹崔璀璨（Tristan H.）分享在台灣曾經遇過的恐怖遭遇。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨YouTube）
▲美國正妹崔璀璨（Tristan H.）分享在台灣曾經遇過的恐怖遭遇。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨YouTube）
崔璀璨說，這也是讓她最傷心的一次，就是當她媽媽第一次來台灣玩時，她帶媽媽去西門町逛街，正當她們要過斑馬線，碰巧遇到斑馬線並沒有紅綠燈，她們再三確認左右都是紅燈之後才過馬路，豈料從100公尺外，有一輛機車朝著她們的方向加速，而她們都已經走了一半，絕對是「優先的」，但機車卻硬是要從她們倆前面衝過去。

這樣就算了，她提到，當時那位機車男還對著她們罵英文的髒話，讓她當下心裡感到非常不舒服，因為那是媽媽第一次來台灣，才來兩週就遇到如此沒水準的人，況且她很想讓媽媽體驗到台灣最好的一面，而不是讓媽媽感覺到台灣人對外國人很不友善，此外，她也很震驚，「這個人後面還載著一個抱著他的女生，這麼沒水準的人還可以交到女朋友，真的很想知道這個人在想什麼」。（編輯：郭佩蓉）


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