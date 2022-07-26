劍湖山「性轉滑水道」真相曝！5秒片釋出 正妹滑下來了
劍湖山世界日前在社群介紹台灣唯一水上自落體設施「尖叫無底洞」，宣傳影片開頭出現的「泳裝正妹」意外爆紅，滑下水道之後，主角變成男生的畫面，更讓不少人笑說是「性別轉換滑水道」，而劍湖山今（26）日再次發布漏網鏡頭證實「不會性轉」，網友看完後直呼「又戀愛一次」、「劍湖山一直在浪費我時間」。
劍湖山世界稍早在臉書發文，開頭就大力複誦「真的不會！真的不會！真的不會啦！」來強調，玩「尖叫無底洞」並不會導致性別轉換，小編表示自己翻遍素材庫才找到這短短5秒影片段自清，只見片中，最開始出現的泳裝正妹和水流一起衝出滑水道，激盪出陣陣的水花。
雖然片段可見，泳裝正妹確實滑出來，但仍有一些網友不買單，逗趣表示「沒看到完整版我是不相信啦」、「再騙啊，沒有開頭畫面是要證明什麼呢」、「可以放完整無剪接版嗎」、「可以放完整無剪接版嗎，這我不買單」、「所以這段的開頭，應該是男生滑下來，懂了」。
不過令更多網友熱議的，是「泳裝正妹」玩水時，就算全身濕透，臉上仍掛著甜美笑容，在鏡頭前的演出令人又產生「戀愛的感覺」，「真的很會，最後讓人一直重播的流量密碼終於釋出」、「小編是不是自己先私藏了」、「這次行銷很成功」、「這影片時間怎麼那麼長」、「害我重複看了10幾遍，確保不會性轉」。
而《NOWnews》也報導，此次引發網友暴動的「泳裝正妹」，是一位名為「江江」，本名江偉恩的重機女孩，IG擁有5.6萬人追蹤，為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照，擁有中文、日文及台語的對話主持能力，個性相當親切活潑，這次替劍湖山拍攝廣告，意外引爆話題。（編輯：張志浩）