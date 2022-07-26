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勾引別人男友？她去小琉球被嫌「穿太露」愣：難道穿長袖

▲原PO和姐妹一起到小琉球玩，其中有朋友帶男友同行，而她穿了清涼背心卻被朋友說「穿太露，是不是想勾引別人男友」，讓她超傻眼。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO和姐妹一起到小琉球玩，其中有朋友帶男友同行，而她穿了清涼背心卻被朋友說「穿太露，是不是想勾引別人男友」，讓她超傻眼。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 19:00:00

炎炎夏日，許多人趁著暑假和家人朋友一起到外地遊玩，而最近高溫難耐，若到海邊遊玩，民眾穿著幾乎都是以短袖短褲為主；對此，就有一名女網友發文，表示她最近和姐妹一起到小琉球玩，其中有朋友帶男友同行，而她穿了清涼背心卻被朋友說「穿太露，是不是想勾引別人男友」，讓她超傻眼。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「姐妹局該不該帶男友？」為題發文，表示暑假跟姐妹約了去小琉球旅遊，當初在約的時候，有幾位友人說想帶男友一起去，「雖然我跟其他朋友沒另一半，但想說反正人多熱鬧沒有關係，就這樣出去玩了」。

原PO接著說，不用想也知道，暑假的小琉球有多熱，而且難得出遠門當然要打扮漂漂亮亮的，拍照也好看，而她當天也穿著一件小背心，結果卻被其中一位友人在眾人面前嫌棄「穿太露，是不是想要『勾引』其他人的男友」，甚至還問她「該不會接下來幾天都要穿成這樣吧」？

▲原PO當天穿著類似圖片中的小背心。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO當天穿著類似圖片中的小背心。（圖／翻攝自《Dcard》）
她聽完整個大傻眼，「出去玩到底誰不會打扮？小琉球這麼炎熱是要我穿長袖長褲？自己穿的美美的心情好，拍照出來也好看，根本不在乎你們男友怎樣好嗎」，她也表示，既然這麼擔心男友會對別人有意思，「當初姐妹局就不要帶男友啊，講的好像我對你男友別有居心一樣」，最後她也在文末奉勸「在此奉勸廣大的卡友們，姐妹局就姐妹局，想帶男友就你們自己出去玩，沒人打擾不好嗎」？

貼文一出，網友全傻眼，「真的很討厭都是女生的聚會又硬要帶男友的」、「真的滿搞笑的，怎麼不把他男友眼睛蒙起來？ 愛帶男友來又愛靠北」、「回她是不是長太醜才擔心男友被妳勾引？」「要穿什麼乾她屁事？」「男友真的沒必要帶去，帶來了就算了，還靠北的，真的可以遠離她了」、「那女的也太自卑了吧，誰理他啊，出去玩本來就要穿的漂漂亮亮，自己帶男友又怕他看那就不要帶= =是我才不理，照樣穿的正翻天」。（編輯：郭佩蓉）

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