報復出軌男友！女網紅保險套滴辣油　還嫁他爸當繼母

在一段男女感之中，最重要的就是互相信任，不做出出軌的事，不過就有一名美國女網紅遇見渣男，為了報復他，不僅讓在他的保險套裡偷滴辣油，甚至最後還嫁給男友父親成為繼母！
根據外媒報導，這名住在休士頓的29歲女網紅哈珀Augustah Hubble，在日前分享自己的復仇故事。她表示在21歲時，與一名30歲的男性交往，當時男友非常貼心又紳士，常常買花買禮物討她歡心，還要求她嫁給自己，原本以為兩人會從此相愛一輩子，不料某天卻在他的車上發現保險套，讓一直有在服用避孕藥的哈珀開始對男友起了疑心，詢問之下男友聲稱是以前買的沒有丟掉，但她私下調查男友的通聯記錄，發現男友與閨密有不尋常的曖昧訊息，讓哈珀頓時心碎不已。
因此哈珀決定報復男友，偷偷將辣椒油滴入男友車上的保險套，之後果然在某一天男友的下體感到疼痛，雖然他強調是「健身房的沐浴乳太刺激」導致，但是哈珀知道是自己的報復行動奏效！隨後哈珀也與男友攤牌提分手，但是對方苦苦哀求之下，哈珀心軟給了第二次機會，不料沒多久男友又背著她出軌，這次哈珀心死，最後以分手收場。
但是令人意外的是，在這過程中哈珀發現男友的父親更吸引她，便在與前男友分手後開始與男友父親交往，最後還嫁給他順利成為前男友的「繼母」，兩人才剛慶祝結婚5周年紀念日，感情相當親密，而哈珀也強調，這些事發生在8年前，現在自己已經更成熟，不會再做這麼激烈的手段，也很珍惜現在擁有的真愛。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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