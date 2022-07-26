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當沖小賺零用錢嗨翻！主婦「走錯1步」倒賠30萬：超內疚

▲有位主婦為了減緩家中經濟壓力，跟著群組操作當沖，小賺了零用錢後相當開心，卻沒想到後續只因「走錯1步」就倒賠30萬。（示意圖／取自photo AC）
▲有位主婦為了減緩家中經濟壓力，跟著群組操作當沖，小賺了零用錢後相當開心，卻沒想到後續只因「走錯1步」就倒賠30萬。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 15:58:12

許多夫妻檔生下孩子後，都會選擇一方犧牲成為家管，專心照顧家庭。就有位主婦為了減緩家中經濟壓力，跟著群組操作當沖，小賺了零用錢後相當開心，卻沒想到後續只因「走錯1步」就倒賠30萬，過程曝光也引發熱議。

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一位主婦日前在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦「去年生下第二胎後，我就辭了工作專心帶小孩。為了減輕老公的壓力，一直有在投資股票，幸運的小賺了點錢，後來在臉書看到有投資社團分享當沖操作，我也不疑有他申請加入」。

一開始，群組內確實也有各種股票以及當沖操作討論，沒想到一週後突然風雲變色，版主突然宣布關閉群組，並邀請所有人去另一群組，開始操作虛擬貨幣的投資，原PO進入後，剛開始也成功賺到小錢「覺得未來充滿希望，我也可以幫忙生計，老公一直都知道也很開心我有賺點零用錢」。

沒想到不久後卻風雲變色「小賺後，緊接來就是大賠」，原PO崩潰表示「當時我1分鐘不到，就賠了30萬，毫無轉折，很氣自己，把近1年存款給賠了」。

▲女同學在看「股票」，讓男網友相當吃驚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO加入群組跟著當沖操作股票，賺到了一些零用錢，卻沒想到後續陷入虛擬貨幣的投資陷阱。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO也立即向老公坦承這件事，沒想到男方不但沒有生氣，下班後反而還安慰老婆「錢再賺就好」。而這次經歷也讓她驚醒「內疚得不得了，沒上班還賠這麼多錢，非要碰自己不懂的東西，利益薰心，鬼迷心竅！現在每天看到他(老公)都有想哭的感覺，太對不起他了，這大概賠罪一輩子都覺得不夠了」。

不少民眾看完也紛紛回應「這老公很好，恭喜妳嫁對人了」、「我上次也是被這個騙了8萬，真的還好只有8萬」、「別碰自己不懂的東西，這真的是深刻的體悟」、「不要貪心就不會上當，所有的事情都一樣，如果這麼好賺，他幹嘛還上網拉會員或同伴」、「還好只賠30萬，努力工作還能賺得回來，有人是蠢到把房子拿去抵押貸款來投資，然後.....賠掉整個身家」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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