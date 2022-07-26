當沖小賺零用錢嗨翻！主婦「走錯1步」倒賠30萬：超內疚

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一開始，群組內確實也有各種股票以及當沖操作討論，沒想到一週後突然風雲變色，版主突然宣布關閉群組，並邀請所有人去另一群組，開始操作虛擬貨幣的投資，原PO進入後，剛開始也成功賺到小錢「覺得未來充滿希望，我也可以幫忙生計，老公一直都知道也很開心我有賺點零用錢」。
沒想到不久後卻風雲變色「小賺後，緊接來就是大賠」，原PO崩潰表示「當時我1分鐘不到，就賠了30萬，毫無轉折，很氣自己，把近1年存款給賠了」。
原PO也立即向老公坦承這件事，沒想到男方不但沒有生氣，下班後反而還安慰老婆「錢再賺就好」。而這次經歷也讓她驚醒「內疚得不得了，沒上班還賠這麼多錢，非要碰自己不懂的東西，利益薰心，鬼迷心竅！現在每天看到他(老公)都有想哭的感覺，太對不起他了，這大概賠罪一輩子都覺得不夠了」。
不少民眾看完也紛紛回應「這老公很好，恭喜妳嫁對人了」、「我上次也是被這個騙了8萬，真的還好只有8萬」、「別碰自己不懂的東西，這真的是深刻的體悟」、「不要貪心就不會上當，所有的事情都一樣，如果這麼好賺，他幹嘛還上網拉會員或同伴」、「還好只賠30萬，努力工作還能賺得回來，有人是蠢到把房子拿去抵押貸款來投資，然後.....賠掉整個身家」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。