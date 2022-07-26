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寶礦力水得「代言妹」名單全曝光！香爆PTT：真的很會找

▲PTT網友分享，寶礦力水得這次的代言女星，結果一字排開均讓大家感到驚艷，直呼「這是在組寶礦力聯盟嗎？」（圖／泱泱臉書）
▲PTT網友分享，寶礦力水得這次的代言女星，結果一字排開均讓大家感到驚艷，直呼「這是在組寶礦力聯盟嗎？」（圖／泱泱臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-26 22:00:00

知名飲料運動品牌「寶礦力水得」將在10/1舉辦路跑活動，沒想到官方也非常懂得流量密碼，為了活動宣傳，還特別找來超多女星輪番助陣，不僅照片怎麼拍都很有美感，飲料也看起來特別好喝，也讓PTT表特板的大家為之瘋狂，直呼「找的人都好香喔！」

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網路論壇《PTT》表特板，25日就有網友以「寶礦力」為標題分享正妹文，可以看到眾多女星，包含「國民老婆」泱泱、「炸裂女神」峮峮、「台灣媳婦」阿部瑪利亞、「天然傻妹」黃沐妍和「精靈系女孩」吳心緹，都特別穿上藍色運動服，頂著高溫在操場上運動的美照，讓人看了神清氣爽，特別想要出來一起運動，就連飲料看起來都特別好喝。

一字排開的美照，瞬間折服眾多網友，直呼「寶礦力都很會跳女主角」、「好香的運動飲料」、「以後會有所謂的寶礦力女郎嗎？」、「看來該喝點寶礦力補充水分了～」、「寶礦力真的很香」、「峮峮實在太香了吧！」「泱泱藍，寶礦力顏色正確」、「這是什麼寶礦力聯盟喔？」。

▲寶礦力水得為舉辦路跑，找來泱泱、峮峮等人氣女星代言，香爆PTT。（圖／泱泱、峮峮臉書）
▲寶礦力水得為舉辦路跑，找來峮峮、阿部瑪利亞等人氣女星助陣，也成功獲得PTT轉傳。（圖／泱泱、阿部瑪利亞臉書）
不過也有人發現，近年來其實不少運動飲料品牌也都有找到正妹來代言，像是悅氏礦泉水的孟澄老師、水蠻牛的韓國正妹Lucy、四月桐等等，都曾成功創造話題，「舒跑s也不差」、「水蠻牛那位太頂了，不過好像沒看過她」、「水蠻牛應該是四月桐」、「只愛水蠻牛」、「寶礦力跟水蠻牛找來的都很香」、「水蠻牛獲勝」。

據寶礦力水得臉書粉專表示，2022年寶礦力路跑將在10/1（六）大佳河濱公園舉辦，報名時間截至8/26為止。另外，此次幫忙代言的，還有千田愛紗、樂天女孩籃籃，美照同樣讓人賞心悅目。（編輯：詹鎰睿）

▲寶礦力水得為舉辦路跑，找來泱泱、峮峮等人氣女星代言，香爆PTT。（圖／吳心緹、黃沫妍臉書）
▲參與《全明星》的運動女神吳心緹、黃沐妍，非常適合代言。（圖／吳心緹、黃沫妍臉書）
▲寶礦力水得為舉辦路跑，找來泱泱、峮峮等人氣女星代言，香爆PTT。（圖／籃籃、千田愛紗臉書）
▲其實還有樂天女孩隊長籃籃、千田愛紗等形象健康的女星，讓人賞心悅目。（圖／籃籃IG、千田愛紗臉書）

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