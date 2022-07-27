從不開冷氣！他收電費帳單愣「怎這麼貴」　結局網全傻眼

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貼文一出，掀起熱議，「傻眼，這算很便宜的吧，吃米不知米價」、「反串炫耀文？」「好慘的人生」、「好便宜啊，我家天天開是你的五倍」、「我住外面這個月388度，快兩千塊，真羨慕你308度不到500元」、「我家房間客廳冷氣輪流開，幾乎24小時，也才1800，不用省成那麼辛苦吧」、「住美國覺得羨慕…我兩個月的電費也是400多接近500，只不過是美金…」、「好省喔，這樣過日子，有什麼意思」、「不說我還以為是水費…」。
也有人猜測可能原因，「冰箱或飲水機」、「會不會冰箱水管破了在漏電」、「手機充電也很耗電」、「呃，電費是兩個月結一次的，開燈，手機充電，電風扇是一級節能的嗎？還有，就算不看電視 ，任何電器用品，不管有無使用，只要插著電，就是會有電費，跟基本費，還有公共用電（不論大樓還是公寓 都一樣有公共電，除非公寓大門、走廊和樓梯都沒有用到電！所以，這費用我不知道哪裡有問題」。
針對網友的猜測，原PO也回應「補充，也沒用電熱水器、電熱水瓶、飲水機，沒有任何用電加熱的電器，也不用保溫熱水瓶、不用電腦，用的是節能省電型燈泡，沒有冰箱，不看電視，我禿頭不要再說是吹風機了」。
但也有人神出該名網友6月底曾發文「買了台新冰箱，請問背後壓縮機旁的水管破成這樣是正常的嗎」，讓網友直呼「不是剛買冰箱？還說沒有」、「認真你就輸了」、「穿幫，芭比Q了，竟然還嫌一個月不到250貴」。（編輯：郭佩蓉）