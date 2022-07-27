向佐視訊女網紅身分曝！演《三十而已》：誰知閨蜜出賣我
38歲女星郭碧婷與向佐2019年結婚，日前才迎來二胎，豈料中國狗仔卻爆出向佐背著剛生產完的郭碧婷在北京外遇，帶1名女子返回愛巢，還有疑似與上空女網紅視訊的畫面流出，掀起熱議。對此，就有網友看完影片片段後，發現該名女生長得很像某位網紅，而她竟然也在抖音回應「誰知道閨蜜出賣我」，疑似認了跟向佐視訊的人就是自己。
該名女網紅身高172公分，在抖音上有超過20萬名粉絲追蹤，而事件曝光後，昨（26）日就有網友在她的影片底下留言「微博說的是你呀」，她則回覆「誰知道閨蜜出賣我，今天全是問我這個的」，晚間又在微博發文「好好的，被閨蜜出賣，被誤解被罵，招誰惹誰了」，而她也時常分享自己的火辣性感穿搭，更曾在微博曬出陸劇《三十而已》片場的畫面，不過她不是出演主要角色，而是「路人」。
還有網友在微博發文，稱是向佐2021年8月出軌約女網紅的影片，宣稱這已經數不清是他第幾次了，影片中網紅疑似躺在床上，僅用棉被遮住身體，隱約露出胸前深溝，向佐面對鏡頭、表情不多。女主角和朋友的對話紀錄裡，透露和向佐認識很久了，對方常提出見面要求，「寶，向佐要我去找他，他來上海了」、「不過我不想去了，他結婚又有小孩了，以前的就讓他過去吧」，引起網友熱議。而對於爆料，向佐媽媽向太也駁斥「假的，我要去找律師起訴」。（編輯：郭佩蓉）