COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

向佐視訊女網紅身分曝！演《三十而已》：誰知閨蜜出賣我

▲向佐被爆料外遇，背著郭碧婷在北京出軌，還有疑似與上空女網紅視訊的畫面流出，網友看完影片也猜測女方疑似是抖音上某位女網紅。（圖／翻攝自抖音）
▲向佐被爆料外遇，背著郭碧婷在北京出軌，還有疑似與上空女網紅視訊的畫面流出，網友看完影片也猜測女方疑似是抖音上某位女網紅。（圖／翻攝自抖音）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 08:22:442022-07-27 08:26:10

38歲女星郭碧婷與向佐2019年結婚，日前才迎來二胎，豈料中國狗仔卻爆出向佐背著剛生產完的郭碧婷在北京外遇，帶1名女子返回愛巢，還有疑似與上空女網紅視訊的畫面流出，掀起熱議。對此，就有網友看完影片片段後，發現該名女生長得很像某位網紅，而她竟然也在抖音回應「誰知道閨蜜出賣我」，疑似認了跟向佐視訊的人就是自己。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲向佐（右）遭狗仔爆料出軌，掀起網友熱議。（圖／翻攝自微博）
▲向佐（右）遭狗仔爆料出軌，掀起網友熱議。（圖／翻攝自微博）
該名女網紅身高172公分，在抖音上有超過20萬名粉絲追蹤，而事件曝光後，昨（26）日就有網友在她的影片底下留言「微博說的是你呀」，她則回覆「誰知道閨蜜出賣我，今天全是問我這個的」，晚間又在微博發文「好好的，被閨蜜出賣，被誤解被罵，招誰惹誰了」，而她也時常分享自己的火辣性感穿搭，更曾在微博曬出陸劇《三十而已》片場的畫面，不過她不是出演主要角色，而是「路人」。

▲跟向佐視訊的女生被起底疑似是抖音上某一位女網紅。（圖／翻攝自抖音）
▲跟向佐視訊的女生被起底疑似是抖音上某一位女網紅。（圖／翻攝自抖音）
還有網友在微博發文，稱是向佐2021年8月出軌約女網紅的影片，宣稱這已經數不清是他第幾次了，影片中網紅疑似躺在床上，僅用棉被遮住身體，隱約露出胸前深溝，向佐面對鏡頭、表情不多。女主角和朋友的對話紀錄裡，透露和向佐認識很久了，對方常提出見面要求，「寶，向佐要我去找他，他來上海了」、「不過我不想去了，他結婚又有小孩了，以前的就讓他過去吧」，引起網友熱議。而對於爆料，向佐媽媽向太也駁斥「假的，我要去找律師起訴」。（編輯：郭佩蓉）

▲跟向佐視訊的女生被起底疑似是抖音上某一位女網紅。（圖／翻攝自抖音）
▲跟向佐視訊的女生被起底疑似是抖音上某一位女網紅。（圖／翻攝自抖音）
▲向佐和網紅聊天視訊畫面曝光。（圖／翻攝微博）
▲向佐和網紅聊天視訊畫面曝光。（圖／翻攝微博）
▲女網紅曝聊天紀錄，透露向佐曾找她多次。（圖／翻攝微博）
▲女網紅曝聊天紀錄，透露向佐曾找她多次。（圖／翻攝微博）

為何男人愛看美女？原因揭曉　醫曝研究：2次以上就沒了

向佐遭爆出軌！向太火大反嗆　狗仔再預告：那我們繼續發

郭碧婷爸出面了！護航向佐沒虧待女兒　被網友氣到關微博

向佐被爆視訊半裸網紅！遭抖郭碧婷孕期內多次出軌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.57%21.43%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀