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別再生吃生蠔了！專家警告：生吃貝類海鮮可導致腹瀉甚至食物中毒

別再生吃生蠔了！專家警告：生吃貝類海鮮可導致腹瀉甚至食物中毒
別再生吃生蠔了！專家警告：生吃貝類海鮮可導致腹瀉甚至食物中毒

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-27 09:30:47

牡蠣，又稱「蚵仔」、「生蠔」，據説營養豐富，有「海中牛奶」之美稱，是西餐廳常見的桌上佳餚。台灣養殖的牡蠣品種以「巨牡蠣」為主，許多人喜歡擠上檸檬汁，直接從貝殼中啜飲生蠔，但近期卻有專家做出警告，使用未煮熟的生蠔，可能引起食物中毒。

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▲ 生蠔是西餐廳常見的桌上佳餚。（示意圖／Pixabay）

吃生蠔感染病毒應謹慎食用

根據外媒Insider報導，今年春季，美國和加拿大一共有數百人，在食用生生蠔後感染諾如病毒（Norovirus），這是食物中毒的罪魁禍首。這種病毒會導致腹瀉、嘔吐和胃痛，症狀會持續一至三天。美國一名食品安全檢察員比爾（Bill Marler）直言，在過去十年中，與生貝類有關的食源性疾病病例，呈直綫上升趨勢。

根據美國疾病控制和預防中心的數據，每年大約有8萬人食用生海鮮後中毒，更有高達100人會死於細菌感染。生蠔生活在沿海水域，在覓食時會直接吸收海水中的細菌，包括其中一種稱爲弧菌（Vibrio）的病菌。人類在食用生蠔後，輕者會感到胃部不適，重者會直接死於感染。感染創傷弧菌（Vibrio Vulnificus）會造成細菌入侵並感染血液、皮膚起泡，嚴重者甚至需要截肢保命。

Pixabay
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▲ 生蠔在覓食時會直接吸收沿海水域中的病毒和細菌。（示意圖／Pixabay）

生蠔可能吸收有害病毒和細菌

比爾透露，生吃生蠔特別危險，因為它們覓食時會吸收並過濾海水，隨著夏季來臨、海水變暖，更多病毒和細菌在海水中滋長，污染了生蠔，再被人類食用，病毒和病原體會直接進入人體。生蠔中包含的細菌包括弧菌、諾如病毒、甲型肝炎病毒等等。

 

如何安全吃貝類海鮮

一、徹底煮熟海鮮

將貝類烹煮至90攝氏度，至少維持90秒，這有助於殺死貝類海鮮內部的殘存病毒和細菌。建議烹煮至貝殼打開，繼續煮三到五分鐘，最後把依然沒有打開的貝類丟棄。

二、以氣味來判斷

正常的生蠔即使煮熟後，其氣味應該是溫和的。若貝類氣味刺鼻、特別難聞氣味，可能表明它已經變質，不應食用。

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