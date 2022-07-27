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獨／劍湖山「泳裝妹」爆紅！私下超浪漫　想和男友做這事

▲劍湖山「泳裝正妹」江江，接受《NOWnews》獨家專訪，同時也談到自己對另一半的理想條件，意外透露性格非常浪漫。（圖／劍湖山世界臉書粉專）
▲劍湖山「泳裝正妹」江江，接受《NOWnews》獨家專訪，同時也談到自己對另一半的理想條件，意外透露性格非常浪漫。（圖／劍湖山世界臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 11:16:45

台灣樂園「劍湖山世界」日前在一部介紹水上設施「尖叫無底洞」的影片中，竟讓穿著泳裝的正妹，瞬間變成「上衣失蹤」的男生，意外掀起話題，被大家笑稱是「性轉滑水道」，卻也讓這位「泳裝正妹」一夕爆紅。對此《NOWnews》也特別訪問到正妹女主角江江，並透過她的角度和大家分享心情，同時也透露她心中的理想伴侶，是一位十分浪漫的女孩。

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江江向《NOWnews》表示，爆紅對她來說「完全是始料未及的發展！」她透露，其實最一開始的廣告版本很正常，但她沒想到劍湖山的小編很可愛，突發奇想剪了一個性轉版本。「因為我本人很少使用臉書，所以當有網友tag我時我才發現有這麼多網友們在討論～很多人說是童年動畫亂馬1/2，我覺得因為這隻影片可以勾起大家的童年回憶也是很棒的收穫～也希望大家可以揪三五好友一起到樂園享受童趣消暑的時光！」

▲劍湖山「泳裝正妹」江江，接受《NOWnews》獨家專訪，同時也談到自己對另一半的理想條件，非常浪漫。（圖／江江IG）
▲面對爆紅，江江直呼「完全是始料未及的發展！」有大讚劍湖山的團隊創意。（圖／江江IG）
努力在各大活動穿梭，擔任主持人或模特兒的江江則分享，其實她原本是從事金融業！「大學畢業之後，從事的是比較嚴肅的金融業，因為負責日本當地的業務，所以環境相對比較高壓。後來才轉換跑道，做為活動主持人或模特兒的自由接案身份，生活步調比較自由、比較符合我的個性，也是我現階段很有興趣做的事～」

談到感情生活，江江也笑著透露自己對於另一半的理想條件，一字一句都散發出無比的浪漫，「我喜歡善良的男生，有很多想跟男友一起做的事耶，想要手牽手逛大賣場、陪我窩在床上看香港老電影、秋天在公園散步、一起聽不紅的樂團，最好跟我一樣喜歡檔車。」

最後，江江也對所有因為影片而追蹤她、支持她的網友、粉絲們表達感謝，「因為滑水道的新聞而帶來的流量只是一時，不過既然能獲得新朋友們的追蹤，希望大家可以繼續關注不同面向的我帶來的作品，也感謝大家的喜歡！」（編輯：詹鎰睿）

▲面對爆紅，江江直呼「完全是始料未及的發展！」有大讚劍湖山的團隊創意。（圖／江江IG）
▲外型甜美的江江，幾乎各種角度、環境都能駕馭，非常專業。（圖／江江IG）
▲面對爆紅，江江直呼「完全是始料未及的發展！」有大讚劍湖山的團隊創意。（圖／江江IG）
▲生活個性比較自由的她，不僅是一位模特兒，還是一位帶動氣氛的活動主持人。（圖／江江IG） 
▲面對爆紅，江江直呼「完全是始料未及的發展！」有大讚劍湖山的團隊創意。（圖／江江IG）
▲湧入大量網友的追蹤，江江自知「流量只是一時的」也希望大家能夠喜愛她的作品。（圖／江江IG） 

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