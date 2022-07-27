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房客深夜問「7-11怎走」？隔2小時再拋1句　網嚇：是人嗎

▲網友分享，在飯店遇到的奇葩經歷。（示意圖／取自unsplash）
▲網友分享，在飯店遇到的奇葩經歷。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 11:04:54

農曆七月即將到來，飯店、醫院皆是鬼故事盛傳的地點，就有一名飯店櫃台分享，某日上班時遇到一位房客阿姨問附近7-11怎麼去，跟對方仔細講解後，隔了兩小時竟又出現同一位阿姨，並拋出一句匪夷所思的問句，貼文引發網友熱議。

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▲阿姨從外面回來上樓後，隔了2小時再次下樓問出一樣的問題。（示意圖／取自unsplash）
▲阿姨從外面回來上樓後，隔了2小時再次下樓問出一樣的問題。（示意圖／取自unsplash）
根據一名飯店工作的網友於「靠北住宿2.0」分享，某天晚上有位阿姨下樓到櫃台，詢問「7-11怎麼走？」他也禮貌為房客指路「大門出去之後，右轉大約50公尺就到囉！」想不到阿姨繼續問「走50公尺要幾分鐘啦？」

阿姨不耐的口氣，讓原PO在心中無奈抱怨，每個人走路的速度又不一樣「誰知道你要走幾分鐘啊！兇屁兇！」不過最後他仍是客氣回答，大約要走3分鐘。

阿姨得到答案後，立刻走出飯店，卻只花了不到2分鐘就又再次經過櫃檯。直到2小時後又再度下來，詢問原PO「欸，7-11怎麼走？」讓原PO感到相當怪異「你剛剛不是才去過？」

貼文曝光後，網友紛紛嚇喊「有影子嗎？」、「你確定看到的是人？」、「你看到的可能不是人」、「不會是地縛靈吧」、「有注意阿姨是用走的還是用飄的？」但也有人猜測，「可能是失智了，體諒她吧」、「原諒她，可能有什麼腦部障礙」、「可能跟我一樣是路癡」。（編輯：鍾怡婷）

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