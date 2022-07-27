免開冷氣也涼！日本實測「2瓶水」降溫法　30分鐘秒降4°C

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實驗開始的30分鐘，環境溫度已經降低了4°C，等到1個小時後，加上電風扇對著結冰水吹，讓冷空氣持續流通，氣溫會再降下0.6°C。
實測中的溫濕度變化如下：
實驗開始前：房間溫度為28.4度，濕度為61%
開始10分鐘：房間溫度27.6度，濕度57%。
30分鐘：寶特瓶周圍開始滴水，溫度降至 24.8 度，濕度上升至64%。然而，房間的涼爽效果是持續的，也許是因為溫度低，即使有濕度仍就感覺涼爽。
1小時：溫度、濕度均無變化，開始加上電風扇吹寶特瓶，溫度降至24.2°C，濕度升至66%。
3小時後：濕度沒有變化，但溫度上升2度。水滴聚集在寶特瓶表面，托盤內也有少許水，右邊寶特瓶全融化，左邊還是有些結冰。
5小時後：兩個寶特瓶的冰都融化完，實驗結束，空氣不再繼續變冷，室內溫度回升至27.5°C，濕度升至72%。
實驗結果看來，放置冷凍塑膠瓶後，濕度和溫度會在10分鐘內下降，但之後濕度保持在60%左右，並沒有下降太多。實測者認為室內溫度不僅能降溫一段時間，且也有明顯的體感差異，雖說會根據室內溫度、大小而有效果差異，但只要10分鐘就能見效的降溫妙招，在炙熱的夏天中不妨試試看吧！（編輯：鍾怡婷）