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免開冷氣也涼！日本實測「2瓶水」降溫法　30分鐘秒降4°C

▲日本實測結冰水降溫法，體感溫度明顯變涼許多。（示意圖／取自photo AC）
▲日本實測結冰水降溫法，體感溫度明顯變涼許多。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 13:08:04

今年夏季高溫炎熱，且日本更面臨史上高溫加缺電的兩大危機！因此就有日媒實測分享，只要準備兩瓶結冰水搭配電風扇，就能在省電的情況下，在30分鐘內快速降低室內溫度。

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▲日本實測結冰水降溫，在30分鐘內有瞬涼4°C的效果。（圖／取自Hint-Pot）
▲日本實測結冰水降溫，在30分鐘內有瞬涼4°C的效果。（圖／取自Hint-Pot）
根據日本「Hint-Pot」進行實際測試，在未開啟空調、窗戶的狹小房間內，準備兩個2公升的結冰水，放在一個塑膠盒中，以免地板因冷凝效果而弄濕，接著在最下方鋪上一條吸水毛巾。

實驗開始的30分鐘，環境溫度已經降低了4°C，等到1個小時後，加上電風扇對著結冰水吹，讓冷空氣持續流通，氣溫會再降下0.6°C。

實測中的溫濕度變化如下：

實驗開始前：房間溫度為28.4度，濕度為61%

開始10分鐘：房間溫度27.6度，濕度57%。 

30分鐘：寶特瓶周圍開始滴水，溫度降至 24.8 度，濕度上升至64%。然而，房間的涼爽效果是持續的，也許是因為溫度低，即使有濕度仍就感覺涼爽。

1小時：溫度、濕度均無變化，開始加上電風扇吹寶特瓶，溫度降至24.2°C，濕度升至66%。

3小時後：濕度沒有變化，但溫度上升2度。水滴聚集在寶特瓶表面，托盤內也有少許水，右邊寶特瓶全融化，左邊還是有些結冰。

5小時後：兩個寶特瓶的冰都融化完，實驗結束，空氣不再繼續變冷，室內溫度回升至27.5°C，濕度升至72%。

實驗結果看來，放置冷凍塑膠瓶後，濕度和溫度會在10分鐘內下降，但之後濕度保持在60%左右，並沒有下降太多。實測者認為室內溫度不僅能降溫一段時間，且也有明顯的體感差異，雖說會根據室內溫度、大小而有效果差異，但只要10分鐘就能見效的降溫妙招，在炙熱的夏天中不妨試試看吧！（編輯：鍾怡婷）


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