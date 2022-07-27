吃壽司「職業病噴發」！他突大喊1句話糗了：全場跟著叫

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但更好笑的是，原PO一說完，該店內所有員工也通通跟者喊「いらっしゃいませ！」害的他超級大出糗，也換來朋友超級尷尬的表情。由於貼文實在太有感，光用看的就有聲音和畫面，迅速獲得網友們瘋傳熱議，「超好笑」、「我以後可能不會考慮去日本料理店打工了」、「老闆有給你打折嗎？」「這個好尷尬哈哈哈」、「反客為主」、「我看不懂日文，但為什麼會有聲音」。
也有許多過來人分享「做過全家的也會，就算去購物還是會順手拉排面，直接嚇死旁邊補貨的店員」、「我上次買東西反過來先問店員要刷載具嗎？職業病」、「笑死，我也是收銀習慣了，然後去買東西時跟別的店員說謝謝光臨」、「沒事，做了三年多的全家店員經過，有時候聽到自動門的聲音我也差點要喊出來」。
事實上，所謂的「職業病」是指一個人工作時太過操勞，身心靈上面所產生的疾病，例如：上班族長期使用鍵盤滑鼠導致的「腕道症候群」，或是貨運司機長期搬重物導致的「腰椎椎間盤突出」等類似長期工作所累積的症狀，其實都可以向勞工局申請「職災給付」。不過，現代人大多認為，「職業病」是指一個人，習慣工作職場後，僅頻大腦或身體本能所做出的反應，通常會發生在從事服務業的人身上。（編輯：詹鎰睿）