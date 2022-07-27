COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

吃壽司「職業病噴發」！他突大喊1句話糗了：全場跟著叫

▲有網友PO文分享，他不小心在吃壽司時喊聲，結果所有店員都跟著一起叫。（示意圖／Pixabay）
▲有網友PO文分享，他不小心在吃壽司時喊聲，結果所有店員都跟著一起叫。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 17:39:15

習慣職場工作後，每個人似乎都患上「職業病」，即便是在休假，身體都會忍不住自動做出反應，常常讓人哭笑不得。對此，就有網友分享，他某次吃壽司時，一聽到開門聲就忍不住大聲喊話，結果下一秒店內所有員工也都應聲附和，尷尬又糗的故事讓大家笑破肚皮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在臉書《匿名波蘭》PO文分享，曾在日本料理店打工的他，前幾天就和朋友們到壽司店用餐，沒想到原本吃得好好的，一聽到店家的開門聲，身體內的本能就自動開始運作，並大聲的喊話「いらっしゃいませ！（日語：歡迎光臨）」。

但更好笑的是，原PO一說完，該店內所有員工也通通跟者喊「いらっしゃいませ！」害的他超級大出糗，也換來朋友超級尷尬的表情。由於貼文實在太有感，光用看的就有聲音和畫面，迅速獲得網友們瘋傳熱議，「超好笑」、「我以後可能不會考慮去日本料理店打工了」、「老闆有給你打折嗎？」「這個好尷尬哈哈哈」、「反客為主」、「我看不懂日文，但為什麼會有聲音」。

▲有網友PO文分享，他不小心在吃壽司時喊聲，結果所有店員都跟著一起叫。（示意圖／Pixabay）
▲其實許多從事服務業的過來人也坦承，自己也會犯這種糗事，場面超級尷尬。（示意圖／Pixabay）
也有許多過來人分享「做過全家的也會，就算去購物還是會順手拉排面，直接嚇死旁邊補貨的店員」、「我上次買東西反過來先問店員要刷載具嗎？職業病」、「笑死，我也是收銀習慣了，然後去買東西時跟別的店員說謝謝光臨」、「沒事，做了三年多的全家店員經過，有時候聽到自動門的聲音我也差點要喊出來」。

事實上，所謂的「職業病」是指一個人工作時太過操勞，身心靈上面所產生的疾病，例如：上班族長期使用鍵盤滑鼠導致的「腕道症候群」，或是貨運司機長期搬重物導致的「腰椎椎間盤突出」等類似長期工作所累積的症狀，其實都可以向勞工局申請「職災給付」。不過，現代人大多認為，「職業病」是指一個人，習慣工作職場後，僅頻大腦或身體本能所做出的反應，通常會發生在從事服務業的人身上。（編輯：詹鎰睿）

壽司郎水龍頭暗黑用法！「隱藏版菜色」眾驚：秒省200元

壽司郎「只留一盤美食」選哪道？3絕品跪著吃：鎮店之寶

台灣吃迴轉壽司比日本貴？教授曝「超盤價差」　網苦笑了

短髮妹賣飽滿壽司！「火辣夏裝」網噴鼻血　擺攤地點曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.34%21.66%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀